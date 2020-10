Paypal va accepter le Bitcoin et autres crypto-monnaies

La plateforme va permettre aux clients américains de payer directement ses achats en Bitcoins, mais aussi avec d'autres crypto-monnaies...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un grand pas dans la démocratisation des crypto-monnaies ? Après des années de rumeurs, les 346 millions de clients Paypal auront la possibilité de payer dès l'année prochaine leurs achats et services en Bitcoin et crypto-monnaies. La plateforme américaine a en effet annoncé ce mercredi le lancement d'un nouveau service permettant d'acheter, de détenir et de vendre ces monnaies numériques développées grâce à la technologie blockchain.

Cette initiative doit permettre à Paypal de jouer un rôle d'accélérateur dans l'utilisation mondiale des crypto-monnaies. "Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle", a ainsi expliqué son président Dan Schulman, cité par l'agence 'Reuters'.

"Le passage à des formes numériques de monnaie est inévitable, apportant avec lui des avantages évidents en termes d'inclusion et d'accès financiers ; d'efficacité, de rapidité et de résilience du système de paiement ; et de capacité pour les gouvernements de débourser rapidement des fonds aux citoyens", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Convertir "instantanément" son solde de crypto-monnaie

A partir du début de 2021, "les clients PayPal pourront utiliser leurs avoirs en crypto-monnaie comme source de financement pour payer chez les 26 millions de marchands PayPal dans le monde", précise également la plateforme mondiale de paiement. Les consommateurs pourront ainsi convertir instantanément leur solde de crypto-monnaie sélectionné en monnaie fiduciaire, "avec une certitude de valeur et sans frais supplémentaires".

As the migration toward digital payments and digital representations of value continues to accelerate, @paypal has announced the launch of a new service enabling its customers to buy, hold and sell cryptocurrency directly from their PayPal account. https://t.co/huR0hj384A pic.twitter.com/hqLsgO3nCY >— PayPal News (@PayPalNews), via Twitter

Les clients américains de Paypal seront les premiers à pouvoir acheter, vendre et stocker 4 crypto-monnaies (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Litecoin). La plateforme d'échanges de crypto-monnaies, créée grâce à un partenariat avec la société Paxos, devrait ensuite être accessible dans d'autres pays au cours du premier semestre 2021.

Licence pour opérer dans l'Etat de New York

Paypal, qui a traité 222 milliards de dollars de paiements au cours du deuxième trimestre, a indiqué avoir obtenu une licence pour opérer cette activité dans l'Etat de New York. En juillet dernier, le géant des paiements avait déjà affirmé avoir pris "des mesures très concrètes" pour "développer ses capacités" dans le domaine des crypto-actifs.

A noter que des fintechs, telles que le fournisseur de paiements mobiles Square et la société d'applications de négociation d'actions Robinhood Markets, permettent déjà aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies.