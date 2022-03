NFT : l'Ukraine lance une collection retraçant le début du conflit avec la Russie

La vente aux enchères de la collection de NFT, intitulée "Meta History : Museum of War" et lancée par le gouvernement ukrainien, débute ce mercredi...

(Boursier.com) — Alors que les cryptomonnaies jouent déjà un rôle d'un genre nouveau dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le gouvernement ukrainien souhaite également miser sur l'utilisation des NFT, ou jetons non fongibles, qui sont des certificats d'authenticité et de propriété associés à des objets virtuels (personnages numériques, oeuvres d'art, vidéos, jeux...), pour soutenir l'économie.

Vendredi dernier, le ministère ukrainien de la Transition numérique a ainsi lancé son "Meta History : Museum of War", un musée en ligne retraçant, grâce à des oeuvres numériques, l'histoire de l'invasion russe et la résistance de l'Ukraine.

"Alors que la Russie utilise des chars pour détruire l'Ukraine, nous nous appuyons sur une technologie révolutionnaire de blockchain. "Meta History : Museum of War" a été lancé. Un lieu pour préserver la mémoire de la guerre et pour célébrer l'identité et la liberté ukrainiennes", a affirmé le vice-Premier ministre ukrainien et ministre de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov sur son compte Twitter.

Today IT, blockchain and NFT are the tools that work to preserve the statehood and history of Ukraine. With the support of our partners we've launched the NFT-museum @Meta_History_UA. Rebuilding the country requires modern solutions. Check here 👉 https://t.co/6iCMdBvIyw >— Alex Bornyakov (@abornyakov), via Twitter

"Diffuser des informations véridiques"

Selon le site Web de la collection, ces NFT ont pour objectif de "préserver la mémoire des événements réels de cette époque, diffuser des informations véridiques parmi la communauté numérique dans le monde et collecter des dons pour le soutien de l'Ukraine".

Pour l'heure, le musée compte quelque 54 oeuvres numériques, inscrites dans l'ordre chronologique en fonction des événements afin que l'histoire soit sauvegardée. Par exemple, certaines d'entre elles prennent la forme d'une illustration au crayon, en noir ou en couleurs. Les enchères débutent ce mercredi, au prix de 0,15 éther, soit un peu plus de 475 dollars par NFT, selon 'Reuters'.

Plus de 65 millions de dollars de dons en cryptomonnaies

L'Ukraine se positionne ainsi comme le premier pays développé à émettre des NFT. Les ventes de ces certificats inscrits sur la blockchain, permettant d'authentifier une oeuvre numérique, ont explosé depuis 2021 pour atteindre un marché de plus de 40 milliards de dollars, d'après une étude Chainalysis relayée par le 'Financial Times'.

Cette initiative a été lancée dans le cadre d'une extension d'une campagne de collecte de fonds qui, selon Kiev, a d'ores et déjà permis de collecter plus de 65 millions de dollars pour aider les militaires et les civils sur le front, comme le rapporte 'Reuters'.