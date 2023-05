Les valeurs liées aux cryptomonnaies sous pression à Wall Street

Alors que la plateforme Binance a suspendu à deux reprises les retraits dimanche et ce lundi.

(Boursier.com) — Les actions des sociétés liées aux cryptomonnaie et à la blockchain étaient sous pression lundi, alors que la plateforme Binance a interrompu ses retraits de bitcoins pendant plusieurs heures en raison de volumes de transactions importants et de hausse des frais de traitement.

Les valeurs cotées à New York sont en repli, à l'image de Coinbase qui chute de 4,8%. Les mineurs de crypto, comme Riot Platforms, ou Marathon Digital cèdent aussi entre 5 et 6,5%. Une situation qui pèse également sur le Bitcoin, en baisse de près de 4% à 25.375 euros.

En pause pendant plusieurs heures

Binance, la plus grand échange de crypto au monde, a suspendu les retraits de bitcoins pendant une heure dimanche et pendant environ trois heures lundi, à cause d'une surabondance de transactions provoquant une congestion parallèlement à une envolée des frais de transaction.

Binance a déclaré dans un tweet que la société avait ajusté ses frais pour "empêcher une récurrence similaire". En mars, la société avait déjà suspendu les dépôts et les retraits en invoquant des problèmes techniques.

