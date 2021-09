Le Salvador revendique déjà 500.000 utilisateurs du portefeuille numérique en bitcoin

Selon le président Nayib Bukele, le Salvador compte déjà "plus d'un demi-million d'utilisateurs" du "Chivo", le portefeuille numérique en bitcoin...

(Boursier.com) — Le déploiement du bitcoin suit son cours au Salvador... Une semaine après l'instauration de la cryptomonnaie comme monnaie légale, le président salvadorien Nayib Bukele est revenu sur les soucis techniques rencontrés par le portefeuille Chivo, sur lequel s'appuie une grande partie de la stratégie du pays pour l'adoption du bitcoin, tout en se voulant rassurant sur l'avenir de l'application.

"Les erreurs techniques du portefeuille Chivo ont été corrigées à 95%. Dans les prochains jours, il fonctionnera à 100%. Les 200 guichets automatiques au Salvador fonctionnent parfaitement, ainsi que les 50 guichets automatiques aux Etats-Unis. Il y a 51 points Chivo qui fonctionnent à 100%", a-t-il tweeté.

Si les nouvelles inscriptions ne peuvent toujours pas être activées et que le téléchargement de l'application reste impossible pour les nouveaux modèles de téléphone, Nayib Bukele affirme que ces deux problèmes seront résolus dès que l'application ne présente plus d'erreurs. "Cela prendra quelques jours de plus", a-t-il précisé.

30 dollars en bitcoin offerts

"Nous comptons actuellement plus d'un demi-million d'utilisateurs" du "Chivo", considérée comme un portefeuille numérique accessible à la fois aux citoyens et aux touristes et permettant de faire des virements sur des comptes bancaires sans devoir payer des frais ou commissions, s'est néanmoins félicité le chef d'état salvadorien.

Le "Chivo Wallet" se télécharge depuis un smartphone. Pour promouvoir l'utilisation du bitcoin, Nayib Bukele avait par ailleurs promis qu'il offrirait l'équivalent de 30 dollars en bitcoin à chaque citoyenne et citoyen.

2,5 millions de Salvadoriens à utiliser "Chivo" ?

Comme le rapporte l'agence 'Reuters', l'administration de Nayib Bukele table sur 2,5 millions de Salvadoriens, (soit 39% de la population) à télécharger "Chivo". Le président salvadorien avait notamment fait valoir que le bitcoin permettrait aux Salvadoriens d'économiser 400 millions de dollars chaque année en commissions pour les envois de fonds.

Malgré la popularité de Nayib Bukele, ce choix avait toutefois suscité le scepticisme d'une bonne partie de la population, qui redoute la volatilité du bitcoin et les modalités de mise en oeuvre du cours légal. Selon un sondage réalisé par l'Université jésuite UCA entre le 13 et le 20 août, auprès de 1.281 personnes, avec une marge d'erreur de 2,7%, près de 70% des sondés avaient déclaré qu'ils étaient en désaccord ou fortement en désaccord avec l'utilisation du bitcoin comme monnaie légale.