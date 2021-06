Le Salvador agite le bitcoin sous le nez de Washington

Début juin, le Salvador est devenu le premier pays au monde à convertir le bitcoin en "monnaie légale"

Crédit photo © Reuters / Benoit Tessier

(Boursier.com) — La Banque mondiale ne compte pas aider à court terme la mise en place du bitcoin au Salvador en raison des nombreux problèmes que cela pourrait entraîner en termes environnemental et de transparence... "Nous nous engageons à aider El Salvador de plusieurs manières, notamment pour la transparence et les processus réglementaires", a déclaré un porte-parole de la Banque mondiale, tout en précisant : "Bien que le gouvernement salvadorien nous ait approchés pour obtenir de l'aide sur le bitcoin, ce n'est pas ce que nous voulons encourager étant donné les lacunes en matière d'environnement et de transparence" a précisé l'établissement financier.

Rappelons que début juin, le Salvador est devenu le premier pays au monde à convertir le bitcoin en "monnaie légale". Le congrès salvadorien a en effet approuvé l'adoption de la cryptomonnaie proposée par le président du pays Nayib Bukele. Une large majorité des députés a ainsi voté en faveur de la création d'une loi donnant cours légal au bitcoin en dépit des inquiétudes sur l'impact qu'elle pourrait avoir sur les négociations du Salvador avec le Fonds monétaire international pour un plan d'aide d'un milliard de dollars.

"Enorme potentiel"

Le président salvadorien, Nayib Bukele, n'a pas hésité a vanter "l'énorme potentiel du bitcoin", qui permettrait en particulier aux Salvadoriens expatriés d'envoyer de l'argent chez eux, le poids de la diaspora représentant pas moins de 22% du PIB, tout en assurant malgré tout que le dollar américain continuerait à être utilisé... Sur son compte Twitter, Nayib Bukele a déclaré que la cryptomonnaie permettrait d'accroître les investissements, le tourisme et le développement économique du pays d'Amérique centrale...

L'adoption du bitcoin sera facultative pour les particuliers et n'entraînera pas de risques pour ses utilisateurs, a encore indiqué Nayib Bukele. Le gouvernement en assurera la convertibilité en dollars au moment de la transaction grâce à une fiducie créée au sein de la banque de développement du pays (Bandesal). En vertu de la loi, la cryptomonnaie devra néanmoins être acceptée par les entreprises lorsqu'elle sera proposée en paiement de biens et de services. Les impôts pourront également être payés en bitcoin...

Bras de fer

Point de friction supplémentaire avec les Etats-Unis, Bukele s'est récemment retiré d'un accord anticorruption international, ce qui a causé une vive inquiétude de la part du gouvernement américain, l'administration Biden souhaitant s'attaquer à la corruption jugée endémique en Amérique centrale...

Le ministre salvadorien des Finances, Alejandro Zelaya, a confirmé pour sa part que le pays avait demandé l'assistance technique de la Banque Mondiale pour la mise en place du bitcoin aux côtés du dollar américain... Le gouvernement a également déclaré que les négociations en cours avec le Fonds monétaire international avaient été " couronnées de succès ", bien que le FMI ait précisé la semaine passée avoir vu "d'importants problèmes macroéconomiques, financiers et juridiques" concernant l'adoption du bitcoin par le pays...

Les investisseurs s'inquiètent...

Sur les marchés financiers, les investisseurs ont récemment exigé des primes plus élevées pour détenir la dette salvadorienne, en raison des inquiétudes croissantes concernant la conclusion de l'accord avec le FMI, indispensable pour combler les déficits du pays jusqu'en 2023. Le Costa Rica dont les finances dépendent largement des rentrées touristiques a vu cette manne se tarir avec la crise sanitaire internationale depuis plus d'un an, poussant le pays dans une situation financière inconfortable.

Le risque d'une remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis avec la fin qui se profile de la politique monétaire accommodante de la Réserve Fédérale, constitue un danger financier supplémentaire à moyen terme qui pousse le pays à trouver des alternatives de financement en urgence...