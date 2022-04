Le Royaume-Uni va lancer son propre NFT cet été

"Le chancelier Rishi Sunak a demandé à la Monnaie royale de créer un NFT qui sera émis d'ici l'été", a indiqué le Trésor britannique...

(Boursier.com) — Le Royaume-Uni émettra un NFT officiel d'ici l'été... Ayant pour objectif de devenir le hub mondial des cryptomonnaies, le pays prépare en effet le lancement d'un jeton non fongible officiel, c'est-à-dire un actif numérique adossé à la technologie Blockchain.

"Le chancelier Rishi Sunak a demandé à la Monnaie royale [l'organisme chargé de frapper la livre sterling, ndlr] de créer un NFT qui sera émis d'ici l'été. Cette décision montre l'approche prospective que nous sommes déterminés à adopter envers les crypto-actifs au Royaume-Uni", a indiqué le Trésor britannique sur Twitter.

Cette initiative fait partie d'un ensemble de mesures visant à "garantir que le secteur des services financiers britannique reste à la pointe de la technologie, attirant des investissements et des emplois et élargissant le choix des consommateurs", précise-t-il dans un communiqué.

Réglementer les stablecoins

Le Royaume-Uni a également dévoilé des plans pour réglementer les stablecoins - des cryptomonnaies dont la valeur est indexée à une monnaie fiduciaire, comme le dollar ou l'euro, ou encore à un métal - afin de s'en servir comme moyen de paiement.

We're working to make the UK a global cryptoassets hub. We want to see the businesses of tomorrow, and the jobs they create, here in the UK. > >Today @JohnGlenUK set out how we are going to encourage crypto investment and technology in UK markets. 👇https://t.co/MdZ5IOLZtH

— Rishi Sunak (@RishiSunak), via Twitter

Le gouvernement britannique envisage par ailleurs de revoir les règles fiscales relatives aux cryptomonnaies, avec notamment un assouplissement de la législation pour faciliter l'accès des gestionnaires de fonds britanniques aux actifs numériques.

"Une plaque tournante mondiale des crypto-actifs"

"Nous travaillons à faire du Royaume-Uni une plaque tournante mondiale des crypto-actifs et les mesures que nous avons décrites aujourd'hui contribueront à garantir que les entreprises peuvent investir, innover et se développer dans ce pays", a affirmé le ministre britannique des Finances.

"Nous voulons voir les entreprises de demain, et les emplois qu'elles créent, ici au Royaume-Uni, et en réglementant efficacement, nous pouvons leur donner la confiance dont elles ont besoin pour penser et investir à long terme", a ajouté Rishi Sunak.