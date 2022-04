Le premier NFT de Yann Arthus-Bertrand mis en vente par 'EnsembleUkraine'

EnsembleUkraine est un collectif d'une cinquantaine d'entrepreneur(e)s de la French Tech engagé dans le soutien au peuple ukrainien...

(Boursier.com) — Le photographe français Yann Arthus-Bertrand, rejoint la mobilisation de #EnsembleUkraine, un collectif de la French Tech engagé pour l'Ukraine en offrant pour une vente caritative son premier NFT.

#EnsembleUkraine est un collectif d'une cinquantaine d'entrepreneur(e)s de la French Tech engagé dans le soutien au peuple ukrainien. Il a réuni des oeuvres originales d'artistes ukrainiens et internationaux pour composer la collection NFT #TogetherUkr. Celle-ci fera l'objet le vendredi 15 avril à 20h (heure française), d'une vente caritative internationale de NFT au profit des victimes de la guerre sur le site www.togetherukr.com

La vente sera clôturée dès que l'ensemble de la collection #TogetherUkr sera "mintée" (vendue). Le collectif #EnsembleUkraine, soutenu par l'association France Digitale, le Galion Project, la Mission French tech, a voulu venir en aide au peuple ukrainien mais également aux artistes ukrainiens en répartissant ainsi les fonds de la vente :

-20% seront reversés à une ONG certifiée qui soutient les artistes ukrainiens.

-80% seront reversés directement à #EnsembleUkraine pour le financement de ses actions.

#TogetherUkr, une collection éclectique offerte par près de 25 artistes reconnus engagés en soutien à l'Ukraine

25.000 NFT sont mis en vente afin de récolter des fonds pour aider les artistes ukrainiens et financer les actions humanitaires menées par #EnsembleUkraine en partenariat avec le Paris Blockchain Summit.

Aux côtés de Yann Arthus-Bertrand, réputé notamment pour sa série “La terre vue du ciel” qui a fait le tour du monde, et contribué à éveiller les consciences à l'enjeu environnemental, de nombreux artistes ont donné des oeuvres. Et pour le photographe engagé, il s'agit de son premier NFT!

Parmi les autres artistes internationaux mobilisés pour soutenir l'Ukraine, Gwendoline Finaz de Villaine, peintre très inspirée par les années 20 avec des oeuvres japonisantes à la croisée des chemins entre Orient et Occident, écriture et art urbain. Gwendoline qui a été exposée au Grand Palais à l'occasion de l'Art Capital, a réalisé une oeuvre pour le chai Les Carmes Haut-Brion. En juin prochain, elle va réaliser une fresque de Joséphine Baker sur plus de 1.000 mètres carrés sur la place du Panthéon pour l'anniversaire de sa panthéonisation.

Chis Hägglund est une artiste et illustratrice suédoise. Elle a réalisé son oeuvre ”Saint Ukraine” & ”Ukrainian Lioness” pour exprimer son soutien au peuple ukrainien.

Il faut également compter sur Grégoire "Greg" Guillemin, artiste français à la renommée à internationale qui a donné pour ensembleukraine l'une de ses oeuvres pop art. Celle-ci reprend ses éléments signatures : des personnages de bandes dessinées et de films populaires, avec un message politique puissant... Le photographe français Jérôme Bryon, représenté par la Galerie La Forest-Divonne à Paris a également donné un visuel fort pour cette vente caritative.

L'artiste grec, Frank Bakastias a fait don d'une de ses créations, devenue une oeuvre emblématique du street art mobilisé en faveur de l'Ukraine. Les artistes français Ito Dubois, qui utilise la technique du dripping, et Maguitte, photographe, ont également offert des oeuvres en soutien au peuple ukrainien.

Les pinceaux des artistes ukrainiens contre la guerre

La vente proposera des NFT édités à partir d'une création de l'artiste de street art ukrainien Roman Chizz, qui s'appuie sur la collaboration entre l'humain et la machine pour son travail.

Masha Tabet, une peintre et calligraphe ukrainienne, a également fait don d'un de ses calligraphies.

Quatre artistes peintres ukrainiens Anastasiia Ovod, Daria Pavliuk, Vira Yakymchuk et Yana Protasova ont aussi fait don de toiles dénonçant les horreurs de la guerre en faveur des actions de #TogetherUkr.

#TogetherUkr mode d'emploi :

- Vendredi 15 avril à 20h (heure de Paris)

- Se rendre sur la plateforme www.togetherukr.com

- Rejoindre la vente “Mint is open”

- Paramétrer le montant du don (mint) souhaité (minimum de 0.06 Eth par NFT, le maximum est laissé au choix du donateur)

- Paramétrer la quantité de NFT voulue

- Le don est enregistré

- Le donateur découvrira son/ses NFT à la clôture de la vente.