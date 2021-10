Le Nigeria lance une version numérique de sa monnaie

Le Nigeria devient le premier pays africain à lancer sa propre monnaie numérique, l'eNaira...

(Boursier.com) — Le Nigéria lance sa monnaie numérique... Après avoir repoussé l'opération initialement prévue début octobre dernier, le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé lundi le lancement officiel d'une nouvelle version numérique de sa monnaie, baptisée "eNaira".

"Le lancement de l'eNaira est l'aboutissement de plusieurs années de travaux de recherche de la Banque centrale du Nigeria (CBN), en repoussant les limites du système de paiement afin de rendre les transactions plus faciles et transparentes pour toutes les couches de la société", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"Suite à une série d'engagements avec les parties prenantes concernées, notamment la communauté bancaire, les opérateurs de technologies financières, marchands et en effet, une section transversale de Nigérians, la CBN a conçu cette monnaie numérique, qui sera activé le lundi 25 octobre 2021", a indiqué la Banque centrale du Nigeria.

Remplacer l'argent liquide

"L'eNaira marque donc une avancée majeure dans l'évolution de la monnaie et la CBN s'engage à faire en sorte qu'elle soit, comme sa monnaie physique, le Naira, accessible à tous", a encore assuré l'institution financière. En plus de remplacer l'argent liquide, cette cryptomonnaie sera ainsi utilisée comme moyen de paiement et réserve de valeur.

Selon le gouverneur de la Banque centrale Godwin Emefiele, cité par l'agence 'Reuters', le lancement de cette monnaie numérique a "un intérêt débordant et une réponse encourageante", ajoutant que 33 banques, 2.000 clients et 120 commerçants s'étaient déjà inscrits avec succès sur la plateforme en ligne dédiée à cette nouvelle monnaie, disponible via une application sur Apple et Android.

Faire croître l'économie de 29 milliards de dollars sur 10 ans

Le président Muhammadu Buhari affirme également que l'utilisation de cette monnaie numérique pourrait faire croître l'économie de 29 milliards de dollars sur 10 ans, permettre le versement de prestations sociales directes par le gouvernement, et même augmenter l'assiette fiscale.

La première économie d'Afrique en termes de PIB devient ainsi le premier pays africain à lancer sa cryptomonnaie. La banque centrale du Ghana planche également activement sur le lancement d'une monnaie numérique, appelée e-Cedi. Par ailleurs, les Bahamas disposent aussi à ce jour officiellement d'une monnaie numérique nationale.