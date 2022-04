Le Club Sportif Sedan Ardennes passe à l'attaque en créant la première collection NFT

Basée sur la mascotte du club de football !

(Boursier.com) — Le Club Sportif Sedan Ardennes (CSSA) annonce lancer une collection NFT comportant 11.011 personnages, à l'effigie de la mascotte du club. Ce nombre, déterminé à l'avance, est un clin d'oeil aux 2 équipes de 11 joueurs sur le terrain (11 contre 11). Il fait aussi écho à l'équipe pluridisciplinaire, complètement engagée, de 11 personnes qui se consacrent à la réussite de ce projet. 11... comme les 11 joueurs sur le terrain !

Chaque CSSA Boars est unique, puisqu'il est dessiné à la main par le designer et généré aléatoirement grâce à un algorithme à partir de 150 attributs. Ces attributs (accessoire, couleur des yeux, maillots de foot...) confèrent un caractère unique à chaque NFT, et déterminent sa valeur dans la collection selon leur niveau de rareté... "Un projet original, innovant et excitant... celui d'un club de football populaire au passé prestigieux, à l'avenir prometteur, et de son symbole légendaire, le sanglier des Ardennes" commente le club.

Un accord de partenariat a ainsi été signé, via sa filiale Metaplus, entre le CSSA et Coinception, une agence spécialisée dans la création de dispositifs NFT pour les marques, qui gère l'aspect opérationnel du projet.

"À travers ses valeurs, le CSSA est bien plus qu'un club de football. Véritablement ancré dans les tendances, l'intégration des jetons non fongibles dans la vision du club s'est naturellement imposée à nous. Nous nous félicitons de partager une telle expérience avec notre communauté de supporters" a commenté Marc Dubois, Président du CSSA.

Autre originalité du projet qui pourra séduire les amoureux du ballon rond : la collection se décline en 5 catégories de CSSA Boars, chacune représentant un poste clé sur le terrain et une qualité spécifique (endurance, concentration, technicité, agilité, stratégie).

Une collection qui donne envie de chausser ses crampons !

En investissant dans un NFT CSSA Boars, les supporters ne se contentent pas d'acheter une oeuvre d'art numérique unique, ils rejoignent aussi les quelques “happy few” qui pourront vivre une expérience VIP.

Les CSSA Boars permettent en effet d'accéder à une communauté de "crypto supporters" qui sera récompensée avec des avantages évolutifs au fil du temp. Des cadeaux seront régulièrement attribués aux détenteurs ; ils participeront en avant-première à des événements virtuels exclusifs ou auront un accès privilégié à des collections capsules à l'occasion de collaborations futures... Mais ce n'est pas tout, la communauté participera à tous les développements à venir, par exemple en votant sur les choix stratégiques. "Les amoureux de foot vont véritablement être séduits par ce projet participatif et sa vision long terme" poursuit le club...

Comment se procurer un CSSA Boars ?

Dès le mois d'avril, date de lancement du projet, chacun peut tenter d'obtenir sa place sur une whitelist afin d'accéder à la vente privée qui se déroulera le 17 mai 2022. Elle permettra d'acheter les CSSA Boars à un tarif privilégié.

CSSA Boars Défenseur : 0,03 ETH au lieu de 0,05 ETH. CSSA Boars Milieu de terrain : 0,07 ETH au lieu de 0,10 ETH. CSSA Boars Gardien : 0,10 ETH au lieu de 0,15 ETH. CSSA Boars Attaquant : 0,15 ETH au lieu de 0,20 ETH. CSSA Boars Staff : 0,20 ETH au lieu de 0,25 ETH.

Mais attention seulement 2202 places sont disponibles pour cette avant-première ! Le lendemain, soit le 18 mai, la vente publique sera ouverte à tous...

Pour les plus grands fans, une remise de 0,025 ETH sera appliquée dès 3 NFTs achetés... Il faudra ensuite patienter jusqu'au vendredi 20 mai pour découvrir quel CSSA Boars a été attribué aux acquéreurs et connaître son niveau de rareté. En effet, par équité, la distribution des oeuvres est faite de manière aléatoire, comme dans une sorte de loto artistique. Le (grand) petit plus : les inscrits à la liste blanche participent aussi à une loterie pour Airdrop. En juin, suite à un tirage au sort, 11 d'entre eux auront la chance de recevoir un NFT gratuit...

Chaque supporter va ainsi pouvoir trouver “son” sanglier parmi les teams proposées :

- Défenseur - 2.500 NFTs (0,05 ETH) : le défenseur central et l'arrière latéral représentent le premier rempart avant le gardien de but.

- Milieu de terrain - 2.500 NFTs (0,10 ETH) : milieu défensif, relayeur ou offensif, ils ont de l'endurance pour assurer la défense et l'attaque.

- Gardien - 2.500 NFTs (0,15 ETH) : un rôle-clé dans un match puisqu'il ne faut jamais laisser passer le ballon au-delà de la ligne.

- Attaquant - 2.500 NFTs (0,20 ETH) : avant-centre ou buteur, attaquant de soutien ou ailier, tous ont un poste stratégique.

- Staff - 1.011 NFTs (0,25 ETH) : entraîneur, préparateur physique, médecins, dirigeant... sont les acteurs incontournables de l'ombre.