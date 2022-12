Le cabinet Mazars met en pause ses collaborations avec les firmes crypto

Critiqué après avoir rendu plusieurs audits favorables aux plateformes numériques, le cabinet semble vouloir prendre du recul.

(Boursier.com) — Nouveau coup de pression sur les cryptoactifs ! Le cabinet d'audit Mazars a décidé de suspendre ses collaborations avec les sociétés du secteur des actifs numériques. L'annonce a été faite par Binance, l'une des principales plateformes de cryptommonnaies touchée à son tour par d'importants retraits de capitaux, et concernerait aussi des sites comme Crypto.com et KuCoin.

"Mazars a indiqué qu'il suspendrait temporairement son travail avec tous ses clients cryptos dans le monde", a déclaré à l'agence Bloomberg un porte-parole de Binance. "Malheureusement, cela signifie que nous ne pourrons plus travailler avec Mazars pour le moment."

"Preuve de réserves"

Le 9 décembre, Crypto.com avait publié un rapport dédié à ses "preuves de réserves", auditées par Mazars, attestant que les actifs des clients étaient détenus sur une base individuelle, ce qui signifie que tous les dépôts étaient garantis à 100% par Crypto.com. Le cabinet avait également passé au crible les réserves de Binance, pour rassurer les marchés après le scandale FTX.

Mais ces différents rapports ont été la cible de vives critiques, dans les médias mais aussi au niveau des autorités. Un ancien membre de la SEC, John Reed Stark a notamment estimé que ce type ne document n'offrait pas de garantie solide pour les clients.

Du côté de chez Mazars, le sujet semble être devenu particulièrement sensible et le site permettant d'accéder aux "audits" des sociétés cryptos n'était plus accessible depuis vendredi 16 décembre...

