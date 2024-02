Le bitcoin s'envole au plus haut depuis deux ans !

La reine des cryptomonnaies a rejoint les 57.000$...

(Boursier.com) — C 'est son plus haut niveau depuis plus de deux ans !... Déjà soutenu par les nouveaux ETF et le halving à venir, le bitcoin a brièvement dépassé mardi la barre des 57.000 dollars pour la première fois depuis novembre 2021, poursuivant ainsi sa remontée après les remous des dernières années, parmi lesquels l'effondrement de la plateforme d'échange FTX en 2022.

Le bitcoin a grimpé de plus de 10% en deux séances, tandis que l'ether a gagné 4% en un jour, dépassant largement son seuil symbolique des 3.000 dollars pour la première fois depuis 2022, à 3.200 dollars ce mardi matin.

La "reine des cryptomonnaies" est notamment portée par l'annonce lundi de la société de logiciels d'entreprise MicroStrategy, qui a récemment acheté environ 3.000 bitcoins pour un montant de 155 millions de dollars...

Le halving arrive

"L'offre est limitée, mais la demande déclenchée par les ETF américains au comptant semble implacable", a expliqué à 'Reuters' Justin d'Anethan, responsable des partenariats en Asie chez Keyrock, une société de marketing d'actifs numériques. En effet, cette hausse intervient alors que les nouveaux ETF spot sur le bitcoin, approuvés début janvier aux Etats-Unis, rencontrent un vif succès.

A lire aussi...

L'approche du prochain halving du bitcoin suscite également l'optimisme des investisseurs. Cet événement, qui se produit tous les quatre ans, vise à ralentir la sortie de bitcoins, dont l'offre est plafonnée à 21 millions, en réduisant de moitié la récompense pour la production des jetons. Prévu pour avril, le halving a historiquement entraîné une augmentation du prix de la cryptomonnaie...

Vers une approbation des ETF spot sur l'ethereum ?

Par ailleurs, les investisseurs s'attendent de plus en plus à une éventuelle approbation réglementaire des ETF spot sur l'ethereum... "La perspective d'un ETF spot ethereum est un nouveau développement pour les traders et les investisseurs après le lancement récent d'une variété d'ETF bitcoin", a déclaré Nick Crawley, stratégiste senior chez DailyFX, dans une note.

A ce jour, huit fournisseurs d'ETF ont déjà déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un ETF spot ethereum", indique Simon Peters, analyste de marchés chez eToro. "La communauté cryptographique attend avec impatience le 23 mai, date à laquelle la SEC doit rendre sa décision finale", ajoute-t-il...