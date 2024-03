Le bitcoin franchit la barre des 71.000 dollars, nouveau record historique !

La "reine des cryptomonnaies" a franchi ce lundi la barre des 71.000 dollars, poursuivant sa progression après l'approbation des ETF Bitcoin spot...

(Boursier.com) — Nouveau record pour le bitcoin ! Portée notamment par les anticipations de baisses des taux d'intérêt aux Etats-Unis prévues dans les mois à venir, la "reine des cryptomonnaies" a franchi ce lundi la barre des 71.000 dollars pour la première fois de son histoire.

Vers 9h30, le cours du bitcoin évoluait à 71.300 dollars. La plus grande cryptomonnaie en termes de valeur de marché a grimpé de plus de 50% depuis le début de l'année. La plupart de cette hausse est intervenue ces dernières semaines, où le volume de transactions a flambé, dopé par les fonds négociés de bitcoins au comptant (ETF), approuvés le 10 janvier dernier aux Etats-Unis.

Ces derniers jours, les ETF adossés au bitcoin ont connu un regain d'intérêt certain et les trois plus populaires, gérés par Grayscale, Fidelity et BlackRock, ont vu leurs volumes d'échange grimper en flèche...

Le halving du bitcoin prévu le 19 avril

L'approche du prochain halving du bitcoin, prévu le 19 avril, suscite également l'optimisme des investisseurs. Cet événement, qui se produit tous les quatre ans, vise à ralentir la sortie de bitcoins, dont l'offre est plafonnée à 21 millions, en réduisant de moitié la récompense pour la production des jetons.

L'optimisme autour du bitcoin s'est également étendu à d'autres jetons numériques, en particulier à l'ether, qui se classe deuxième derrière le bitcoin en termes de valeur totale du marché, en hausse de plus de 60% depuis le début de l'année.

Vers des "chutes soudaines et bouleversantes" ?

Certains observateurs ont toutefois souligné la difficulté à dissiper la nature spéculative du bitcoin. Mardi, après avoir atteint un sommet historique, la cryptomonnaie a brusquement consolidé, enregistrant une correction de plus de 10% et retombant sous le seuil des 60.000 dollars.

"La volatilité caractérise les marchés haussiers du bitcoin, et 2024 sera parsemée de chutes soudaines et bouleversantes de 10% à 20%", a estimé Antoni Trenchev, co-fondateur de la plateforme de prêt crypto Nexo, cité par 'Reuters'.