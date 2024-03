Le bitcoin dépasse les 65.000 dollars et se rapproche de son record absolu

Le record du bitcoin est de 68.999,99 dollars, établi en novembre 2021.

(Boursier.com) — Le cours du bitcoin poursuit son ascension ! La "reine des cryptomonnaies" a atteint ce lundi son plus haut niveau depuis deux ans, dépassant la barre symbolique des 65.000 dollars. Pour rappel, le record du bitcoin est de 68.999,99 dollars, établi en novembre 2021...

La plus grande cryptomonnaie en termes de valeur de marché a grimpé de 50% cette année, la plupart de cette hausse intervenant ces dernières semaines, où le volume de transactions a flambé, dopé par les fonds négociés de bitcoins au comptant (ETF), approuvés le 10 janvier dernier aux Etats-Unis.

La semaine dernière, les ETF adossés au bitcoin ont connu un regain d'intérêt certain et les trois plus populaires, gérés par Grayscale, Fidelity et BlackRock, ont vu leurs volumes d'échange grimper en flèche...

Le halving du bitcoin prévu le 19 avril

"Les flux ne se tarissent pas, car les investisseurs se sentent plus confiants à mesure que le prix semble augmenter", a expliqué à 'Reuters' Markus Thielen, responsable de la recherche chez 10x Research, société spécialisée dans l'analyse des cours des cryptomonnaies.

L'approche du prochain halving du bitcoin, prévu le 19 avril, suscite également l'optimisme des investisseurs. Cet événement, qui se produit tous les quatre ans, vise à ralentir la sortie de bitcoins, dont l'offre est plafonnée à 21 millions, en réduisant de moitié la récompense pour la production des jetons...

Un bitcoin au-dessus des 70.000 dollars avant avril ?

Le halving a toujours historiquement entraîné une augmentation du prix de la cryptomonnaie... La nouveauté de ce cycle est que bitcoin ne semble pas avoir attendu le halving pour amorcer sa montée fulgurante. La société 10X Research prédit que le bitcoin dépassera son pic historique avant avril 2024.

"Dans un contexte où le Nasdaq bat de nouveaux records, les cryptomonnaies vont connaître une hausse, car le bitcoin reste un indicateur technologique très volatil et un baromètre de la liquidité", a expliqué Brent Donnelly, trader et président de la société d'analyse Spectra Markets, avant d'ajouter : "Nous sommes de retour dans un marché similaire à celui de 2021, où tout monte et où tout le monde s'amuse".