Le bitcoin débute l'année 2024 en boulet de canon !

L'éventuelle approbation des premiers ETF bitcoin spot par les régulateurs américains suscite l'intérêt des investisseurs...

(Boursier.com) — Un début d'année en fanfare pour le bitcoin ! Pour la première fois depuis avril 2022, la plus grande cryptomonnaie du monde a dépassé la barre des 45.000 dollars, portée par l'optimisme autour de l'approbation possible des premiers ETF bitcoin spot par les régulateurs américains...

Mardi matin, le bitcoin a touché un pic de 21 mois à 45.532 dollars, après avoir déjà regagné 156% l'année dernière. Il reste toutefois loin du record des 69.000 dollars atteint en novembre 2021. De son côté, l'Ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, était aussi en hausse de 2,6% à 2.414 dollars, après avoir bondi de 91% en 2023.

Les investisseurs ont porté leur attention sur la perspective de l'approbation par l'autorité américaine de régulation des marchés financiers d'un ETF Bitcoin. Cette éventualité pourrait élargir considérablement l'accès au marché, attirant ainsi des millions d'investisseurs supplémentaires et déclenchant un potentiel afflux de milliards de dollars d'investissements...

Rejet de plusieurs demandes d'introduction d'ETF bitcoin

Au cours des dernières années, la Securities and Exchange Commission (SEC) a rejeté plusieurs demandes d'introduction d'ETF bitcoin au comptant, argumentant que le marché des cryptomonnaies était susceptible de manipulations. Mais depuis quelques mois, les signes convergent de plus en plus vers une disposition des régulateurs à approuver au moins quelques-uns des 13 ETF spot bitcoin actuellement soumis, la décision devant vraisemblablement être prise dès le mois de janvier...

Selon Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, cité par 'Reuters', la réaction à un éventuel rejet serait claire et se traduirait probablement par une chute immédiate. "Cependant, si le feu vert est donné, la question évidente est de savoir si l'on assiste à un scénario d'achat de la rumeur et de vente sur les faits, ou si cela favorise une nouvelle hausse", a-t-il estimé..

A noter que la montée des spéculations selon lesquelles les principales banques centrales diminueront leurs taux d'intérêt cette année a également constitué un coup de pouce pour les cryptomonnaies, aidant à dissiper le pessimisme qui avait envahi les marchés à la suite de l'effondrement de FTX et d'autres faillites d'entreprises de cryptomonnaies en 2022.

Halving en ligne de mire

Enfin, dernier élément de soutien et non des moindres attendu de pied ferme cette année au mois d'avril, le " halving " sur la blockchain bitcoin pourrait envoyer un nouveau message favorable au marché. Les précédents " halving " se sont en effet traduits à chaque fois par des mouvements de hausse du bitcoin dans les mois qui ont suivi l'opération... Rappelons que le bitcoin halving correspond à la réduction de la récompense distribuée aux mineurs de bitcoin qui valident les transactions et les enregistrent via des blocs. Dans le cas du fonctionnement de la "reine des cryptomonnaies", la gestion de la circulation et de l'émission des bitcoins est décentralisée et déjà programmée jusqu'en... 2140 !