La startup fintech lyonnaise Fairplayer a signé un partenariat avec LOU Rugby

De quoi propulser les supporters sportifs dans une nouvelle dimension !

(Boursier.com) — Fairplayer , l'entreprise qui permet aux supporters sportifs d'accéder à des expériences uniques et des collections rares grâce aux jetons numériques a annoncé la signature d'un partenariat avec le club lyonnais LOU Rugby.

Grâce à cette opération qui a débuté début mai 2023, le LOU propose à ses supporters d'acheter des tokens qui leur donnent accès à un univers unique et privilégié.

“Après l'opération réussie avec le Paris Volley il y a quelques semaines, la signature avec un club du Top 14 représente un sacré coup d'accélérateur pour Fairplayer” se réjouit Dorian Cauvas, le CEO. “Le LOU a vite compris l'intérêt stratégique de notre solution et s'est projeté dans ce nouvel univers des jetons numériques afin de proposer une offre différenciante à ses supporters” poursuit le dirigeant.

Fairplayer développe une marketplace digitale (web3) aux couleurs du Lou Rugby

La marketplace digitale développée par Fairplayer aux couleurs du LOU est accessible grâce à l'achat de Fan Token. Une première émission de tokens a eu lieu le 9 mai dernier.

Les supporters du LOU Rugby peuvent acheter les jetons numériques du club du LOU puis les échanger contre des expériences uniques et des produits rares : déjeuner exclusif avec le président du LOU Rugby, vivre 24h VIP aux couleurs du LOU Rugby (Match, Dîner, Ruck hotel), dans la peau d'un joueur un jour d'entraînement ou encore de nombreux collectibles officiels etc. Cette collection d'Exclusives aux couleurs du LOU est ultra limitée...

“Nous avons été très attentifs à la clarté et la simplicité de notre offre afin que les clubs et les supporters puissent se familiariser avec et l'adopter facilement” analyse Dorian Cauvas, très attaché à aider les clubs sportifs professionnels à apprécier les avantages du Web3 et des technologies blockchain pour leur développement et la fidélisation de leurs supporters.

