La Centrafrique lance sa cryptomonnaie

La République centrafricaine a lancé officiellement le "projet Sango", le nom de la cryptomonnaie voulue par le président Faustin-Archange Touadera...

(Boursier.com) — Après être devenu le deuxième au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale, la Centrafrique a annoncé dimanche le lancement du projet de sa propre cryptomonnaie, baptisée "Sango". Les cryptomonnaies sont la solution pour lutter contre l'exclusion financière en République centrafricaine, a estimé son président Faustin-Archange Touadera, citant notamment le coût de l'ouverture de comptes bancaires.

"L'alternative à l'argent liquide est la cryptomonnaie", a-t-il affirmé lors de l'évènement du lancement officiel du chantier du "sango coin", assurant que cette monnaie virtuelle, qui serait adossée aux vastes ressources naturelles du pays, "sera la monnaie de la nouvelle génération de la République centrafricaine".

Comme le rapporte 'Reuters', le site web dédié à cette devise précise également qu'elle devrait faciliter "la tokenisation des ressources de la République centrafricaine pour les investisseurs du monde entier". Le chef de l'Etat n'a toutefois pas donné de détail sur les modalités et le calendrier de la création du "sango coin".

Le bitcoin comme monnaie officielle

Pour rappel, la Centrafrique, pays parmi les plus pauvres et en guerre civile depuis 2013, avait adopté il y a deux mois le bitcoin comme monnaie légale au côté du franc CFA, devenant ainsi le deuxième pays au monde à officialiser la célèbre cryptomonnaie, après le Salvador.

"Cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde", avait alors estimé la présidence de la Centrafrique dans un communiqué.

Avertissements du Fonds monétaire international

La décision d'adopter les cryptomonnaies dans un pays où l'usage de l'Internet est faible, et où l'accès à l'électricité est réduit, a surpris de nombreux experts en cryptomonnaies. Elle avait également intrigué les législateurs et les résidents, et suscité des avertissements du Fonds monétaire international (FMI).

San Salvador avait de son côté le bitcoin comme monnaie légale en septembre 2021. Le FMI avait alors dénoncé une décision dangereuse pour la "stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs".