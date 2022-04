La Banque Delubac & Cie lance une offre en crypto-actifs

Le service proposé par la banque permettra d'investir dans les crypto-actifs avec le meilleur niveau de sécurité possible...

(Boursier.com) — La Banque Delubac & Cie vient d'obtenir son enregistrement en tant que PSAN (Prestataire de Services en Actifs Numériques) auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Elle est sur le point de lancer officiellement son offre d'achat, de vente et de conservation de crypto-actifs à destination des institutionnels, entreprises et particuliers.

La Banque Delubac & Cie devient ainsi la première banque française à proposer ce type de prestations... L'offre s'adressera avant tout aux entreprises qui souhaitent placer une partie de leur trésorerie en crypto-actifs, aux institutionnels souhaitant proposer un service de conservation d'actifs numériques sécurisé pour leurs clients et enfin, aux particuliers désireux d'acheter, vendre et conserver des crypto-actifs.

Le service proposé par la banque Delubac & Cie permettra d'investir dans les crypto-actifs avec le meilleur niveau de sécurité possible...

Bitcoin, Ethereum et Tezos

Chaque portefeuille client correspondra à une clé privée séparée ; en aucun cas les actifs des clients ne seront mis en commun. Dans un premier temps, les trois premiers actifs numériques proposés seront le Bitcoin, l'Ethereum et le Tezos.

Cette offre permettra d'investir sur des actifs réels numérisés ou tokenisés ainsi que des NFT (Non Fongible Token, jeton non fongible) et d'avoir accès au staking. D'autres actifs numériques seront mis à disposition de la clientèle en fonction des demandes. La Banque Delubac & Cie est la première banque française enregistrée en tant que Prestataire de Services en Actifs Numériques .

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires et financiers spécialisés... Employant plus de 300 collaborateurs, elle est présente en France sur 12 sites, dont le siège social historique situé en Ardèche.