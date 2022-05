Gucci : les cryptomonnaies bientôt acceptées dans certains magasins physiques

"Gucci cherche toujours à adopter les nouvelles technologies lorsqu'elles peuvent offrir une meilleure expérience à ses clients", a expliqué le PDG de la marque, Marco Bizzarri.

(Boursier.com) — Chez Gucci, payer son sac à main en bitcoins sera bientôt possible... Particulièrement avancée dans sa stratégie Web3, la marque de luxe, propriété du groupe Kering, va franchir une étape de plus, en acceptant le paiement en cryptomonnaies dans plusieurs de ses points de vente physiques, rapporte 'Vogue Business'.

Une expérimentation sera lancée à la fin du mois dans une sélection de ses magasins physiques américains, à New York, Los Angeles, Atlanta, Miami, ou encore Las Vegas. Il sera ainsi possible de payer ses articles de luxe et autres accessoires avec une dizaine de cryptomonnaies, dont le bitcoin, l'ethereum ou encore le dogecoin.

"Gucci cherche toujours à adopter les nouvelles technologies lorsqu'elles peuvent offrir une meilleure expérience à ses clients", a expliqué le PDG de Gucci Marco Bizzarri, dans un communiqué consulté par le média américain.

"Une évolution naturelle pour les clients"

Gucci avait déjà fait part de son intérêt pour les technologies Web3. En mars dernier notamment, la marque phare de Kering avait annoncé proposer des personnalisations de NFT auprès de la boutique virtuelle 10KFT, née il y a quelques mois dans le but de créer des dérivés de jetons non fongibles déjà existants. En outre, elle a présenté récemment deux projets NFT, "SuperGucci" et "Gucci Grail".

"Maintenant que nous sommes en mesure d'intégrer les cryptomonnaies dans notre système de paiement, il s'agit d'une évolution naturelle pour les clients qui souhaitent disposer de cette option", a estimé le dirigeant de la maison de luxe italienne.

Concrètement, lorsqu'un client voudra régler ses achats en cryptomonnaies, un email lui sera envoyé, dans lequel figurera un QR Code qui lui permettra de payer avec son portefeuille numérique. "Un détaillant peut automatiquement convertir le paiement en monnaie fiduciaire, tel que le dollar américain, ou conserver les paiements sous forme de cryptomonnaie", précise le média.

Off-White et Philippe Plein acceptent déjà les cryptomonnaies

Gucci n'est pas la première marque de luxe à mettre en place ce type de paiement. En mars dernier, Off-White a décidé d'inclure les paiements en cryptomonnaies dans ses magasins de Londres, Paris et Milan. La marque, fondée par Virgil Abloh, accepte le bitcoin, l'ethereum, le ripple, ou encore les stablecoins Tether et USD Coin.

De con côté, Philipp Plein accepte les paiements en cryptomonnaies depuis 2021 et a d'ailleurs indiqué en février dernier avoir effectué "au moins une transaction en crypto par jour et qu'elle avait déjà amassé 150 bitcoins de revenus". La maison de couture va également ouvrir une boutique à Londres, qui présentera sa collection de NFT.