FTX : Sam Bankman-Fried clame encore son innocence et... s'en prend au patron de Binance

Dans un long article de blog, l'ancien patron de la plateforme d'échange de cryptomonnaies assure ne pas avoir "volé de fonds", ni "caché des milliards" de dollars...

(Boursier.com) — Pour Sam Bankman-Fried, ce serait "la faute à pas de chance"... et à Binance. Alors qu'il est sous le coup de huit chefs d'accusation, notamment pour fraude et blanchiment d'argent, le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, désormais en faillite, a souhaité jeudi donner sa version des faits, tout en réfutant de nouveau les allégations portées à son encontre.

Dans un article de blog publié sur Substack, dans lequel il propose une analyse "pré-mortem" de la chute de FTX, qui a secoué l'écosystème des cryptomonnaies, l'homme âgé de 30 ans, qui se fait surnommer "SBF", assure ne pas avoir "volé de fonds", ni "caché des milliards" de dollars. "Presque tous mes actifs étaient et sont toujours utilisables pour aider les clients FTX. J'ai, par exemple, proposé de mettre à contribution la quasi-totalité de mes actions personnelles dans Robinhood aux clients", a-t-il indiqué.

Revenant sur l'effondrement de la plateforme de crypto-actifs, l'ancien patron de FTX évoque une série d'événements qui ont fait tomber Alameda Research, la société de courtage et d'investissement qu'il a fondée. Il met en cause notamment la chute globale du marché du cryptomonnaies et nie toute action frauduleuse.

"Puis intervient le tweet fatidique de CZ..."

Ainsi, les déboires d'Alameda se sont par la suite propagés à FTX et d'autres acteurs du secteur, affirme-t-il, tout en soulignant que FTX US, l'entité américaine de FTX, reste à ce jour "entièrement solvable et devrait être en mesure de restituer tous les fonds des clients".

Par ailleurs, Sam Bankman-Fried, s'en est pris directement au PDG de Binance, Changpeng Zhao, soutenant que les problèmes d'insolvabilité ont été principalement causés par son ancien rival. "Puis intervient le tweet fatidique de CZ [Changpeng Zhao], après une campagne de relations publiques extrêmement efficace de plusieurs mois contre FTX", raconte-t-il...

En novembre dernier, le dirigeant de Binance avait annoncé que son entreprise allait vendre l'intégralité des jetons FTT (devise virtuelle émise par FTX) qu'elle possède. Une décision qui aurait alors précipité la chute d'Alameda et de FTX, selon SBF. De son côté, Changpeng Zhao a toujours nié ces accusations. "FTX s'est suicidé parce qu'il a volé des milliards de dollars de fonds d'utilisateurs", avait-il tweeté en décembre dernier.

2 “FTX (ie, 3rd party)” No, FTX (and users) funds. Period. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance), via Twitter

Samuel Bankman-Fried risque 115 ans de prison !

Le 22 décembre, un juge new-yorkais a ordonné la mise en liberté sous caution de 250 millions de dollars de Sam Bankman-Fried en attendant son procès... Le 3 janvier dernier, SBF a plaidé non coupable d'accusations de fraude liées à la chute de la plateforme de crypto-actifs, selon une déclaration faite par son avocat devant un tribunal fédéral de Manhattan, à New York. La date du procès a été fixée au 2 octobre prochain. Une représentante du parquet fédéral a indiqué que le procès pourrait durer quatre semaines. Il encourt une peine allant jusqu'à 115 ans de réclusion.

Pour rappel, FTX, valorisée 32 milliards de dollars au début de l'année 2022, avait annoncé le 11 novembre dernier l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis et la démission de son directeur général, après une crise de liquidité qui a conduit les autorités financières à intervenir. La société cherchait à réunir des capitaux frais pour tenter de se relancer, mais ses difficultés n'avaient fait qu'amplifier le mouvement de retraits massifs des dépôts par ses clients, évalués à 6 milliards de dollars en seulement 72 heures.

Au lendemain de l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, la plateforme d'échange de cryptoactifs avait indiqué qu'elle déplaçait des fonds dans un stockage hors ligne après une série de "transactions non autorisées". Deux sources avaient confié à l'agence 'Reuters' qu'au moins 1 milliard de dollars puisé dans les dépôts des clients de FTX a disparu et que Sam Bankman-Fried a transféré 10 milliards de dollars depuis des dépôts des clients de FTX vers son autre société de trading, Alameda Research.

