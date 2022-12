Faillite de FTX : Sam Bankman-Fried est accusé d'escroquerie par la SEC

Le gendarme boursier américain va demander une injonction pour empêcher l'ancien patron de FTX de négocier des titres à l'avenir, sauf à compte personnel, ainsi qu'une amende...

(Boursier.com) — Alors que l'ancien patron et fondateur et de la plateforme de crypto-actifs FTX a été arrêté aux Bahamas à la demande des autorités américaines lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé ce mardi le lancement de poursuites contre Sam Bankman-Fried, l'accusant d'avoir escroqué ses investisseurs.

Le gendarme boursier américain va notamment demander une injonction pour empêcher l'homme âgé de 30 ans, qui se fait surnommer "SBF", de négocier des titres à l'avenir, sauf à compte personnel, ainsi qu'une amende, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Des actes d'accusations séparés seront émis par le bureau du procureur des Etats-Unis pour le district Sud de New York (SDNY) et la Commodity Futures Trading Commission plus tard dans la journée de mardi, a précisé la SEC.

Des infractions aux lois financières des Etats-Unis et aux lois du Commonwealth des Bahamas

Lundi soir, Sam Bankman-Fried a été arrêté dans son complexe d'appartements, situé dans une communauté de villégiature coûteuse appelée Albany, aux Bahamas, à la demande du gouvernement américain qui a lancé des poursuites à son encontre. "Il a été arrêté pour diverses infractions aux lois financières des Etats-Unis, qui sont également des infractions aux lois du Commonwealth des Bahamas", a détaillé la police des Bahamas dans un communiqué, ajoutant qu'il a été placé en détention sans incident et qu'il comparaîtra mardi devant le tribunal de première instance de Nassau.

Pour rappel, FTX, valorisée 32 milliards de dollars en début d'année, avait annoncé le 11 novembre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis et la démission de son directeur général, après une crise de liquidité qui a conduit les autorités financières à intervenir et secoué l'ensemble du secteur. La société cherchait à réunir des capitaux frais pour tenter de se relancer, mais ses difficultés n'avaient fait qu'amplifier le mouvement de retraits massifs des dépôts par ses clients, évalués à 6 milliards de dollars en seulement 72 heures.

Au lendemain de l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, la plateforme d'échange de cryptoactifs avait indiqué qu'elle déplaçait des fonds dans un stockage hors ligne après une série de "transactions non autorisées". L'effondrement de FTX fait l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs des Bahamas, qui cherchent à déterminer si une "faute criminelle" a été commise. Deux sources ont confié à l'agence 'Reuters' qu'au moins 1 milliard de dollars puisé dans les dépôts des clients de FTX a disparu et que Sam Bankman-Fried a transféré 10 milliards de dollars depuis des dépôts des clients de FTX vers Alameda Research.

Recevez notre alerte cryptomonnaies pour ne rien manquer de l'actualité du secteur.