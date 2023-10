Faillite de FTX : le procès de Sam Bankman-Fried s'ouvre ce mardi à New York

Accusé d'avoir détourné des fonds provenant des dépôts de clients de sa plateforme à des fins personnelles, l'ancien patron de la bourse crypto risque 115 ans de prison...

(Boursier.com) — Près d'un an après l'effondrement de sa plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, plus connu sous le nom de "SBF", se prépare à faire face à la justice alors que son procès s'ouvre devant une cour de New York ce mardi 3 octobre, aux Etats-Unis. L'homme âgé de 31 ans fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont fraude électronique, complot en vue de commettre du blanchiment d'argent ou encore infractions liées au financement de campagnes électorales.

Détenu à la prison de Brooklyn, l'ancien patron de la bourse crypto, qui était l'une des personnalités les plus en vue dans le milieu des cryptoactifs, est principalement accusé d'avoir trompé ses investisseurs et d'avoir détourné plus de 4 milliards de dollars des clients de sa plateforme à des fins personnelles, notamment pour son enrichissement personnel, ainsi que pour compenser les pertes de sa filiale de trading, Alameda Research.

Comme le rapporte 'Reuters', il est probable que SBF plaide qu'il ne pensait pas que l'utilisation des fonds de ses clients était inappropriée et qu'il remette en question la crédibilité de ceux qui affirment le contraire. Ces arguments, mentionnés dans des documents de la défense déposés devant le tribunal, pourraient l'aider à contester les accusations de vol de la fortune des clients de FTX en arguant qu'il n'avait aucune intention criminelle, même si des erreurs qu'il a commises ont contribué à l'effondrement de la plateforme.

SBF risque 115 ans de prison

Sam Bankman-Fried, qui risque 115 ans de prison, a plaidé non coupable de sept chefs d'accusation, parmi lesquels la fraude et le complot. S'il a depuis longtemps admis qu'il n'avait pas correctement géré les risques chez FTX, il a toujours nié les allégations des procureurs selon lesquelles il aurait détourné des milliards de dollars de dépôts des clients de la plateforme pour couvrir les pertes d'Alameda.

Les témoignages d'anciens collègues proches de Bankman-Fried pourraient remettre en question sa revendication de bonne foi. Trois anciens membres de son cercle rapproché - l'ancienne directrice générale d'Alameda, Caroline Ellison, ainsi que les anciens cadres de FTX, Gary Wang et Nishad Singh - ont plaidé coupable et sont prêts à témoigner contre lui lors du procès.

Toujours selon 'Reuters', les procureurs cherchent à faire écouter aux jurés un enregistrement d'une réunion d'Alameda au cours de laquelle Caroline Ellison affirmait à ses collègues que Sam Bankman-Fried avait approuvé l'utilisation des fonds des clients. Les procureurs soutiennent que SBF a demandé à Gary Wang de modifier le code de FTX pour permettre à Alameda d'accumuler un solde négatif sur l'échange, ce que les autres utilisateurs ne pouvaient pas faire.

FTX valorisé plus de 32 milliards de dollars une semaine avant sa chute

Le fondateur de FTX pourrait avancer l'argument que ses anciens collègues cherchent à l'impliquer à tort dans l'espoir d'obtenir une peine moins sévère, une stratégie courante dans les affaires criminelles impliquant des témoins coopérants, selon des experts. Dans des documents juridiques, ses avocats ont également avancé que d'autres acteurs de l'industrie des cryptomonnaies ont adopté des pratiques similaires en utilisant les actifs des clients, ce qui a renforcé sa conviction de bonne foi quant à l'adéquation du traitement des dépôts clients par FTX.

Pour rappel, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, qui était valorisée plus de 32 milliards de dollars une semaine avant sa chute, s'était placée le 11 novembre 2022 sous la protection de la loi américaine sur les faillites après des retraits massifs de ses clients et l'échec d'une tentative de sauvetage par Binance, laissant environ 1 million de clients et d'autres investisseurs face à des pertes totales de plusieurs milliards de dollars...

