Faillite de FTX : "J'ai clairement fait beaucoup d'erreurs", reconnaît Sam Bankman-Fried

L'ancien patron et fondateur de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies s'est exprimé lors du sommet annuel DealBook du 'New York Times'...

(Boursier.com) — Sam Bankman-Fried fait son mea culpa... Lors de sa première apparition publique depuis la défaillance de FTX, l'ancien PDG et fondateur de la plateforme a souhaité présenter ses excuses et se disculper dans le même temps, révélant ainsi sa ligne de défense face à l'effondrement de son groupe, qui était considéré comme la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies il y a encore quelques semaines, et de ses entreprises affiliées.

"Ecoutez, j'ai merdé. J'étais le PDG de FTX. J'avais la responsabilité finalement de faire les bonnes choses et je tiens à le dire : nous ne l'avons pas fait, nous avons fait un gros gâchis", a affirmé le trentenaire, qui s'exprimait mercredi en visioconférence depuis les Bahamas lors du sommet annuel Dealbook, animé par le journaliste du 'New York Times', Andrew Ross Sorkin.

"J'ai clairement fait beaucoup d'erreurs, et je donnerais tout pour pouvoir les corriger aujourd'hui", a expliqué le patron déchu de FTX, précisant ne pas avoir reçu l'approbation de ses avocats pour cette prise de parole. Pour autant, l'ex-patron de la bourse de cryptomonnaies a tenté de se défendre face aux accusations de fraude, alors qu'il est soupçonné d'avoir utilisé, avec des collaborateurs, des fonds déposés sur la plateforme par des clients de FTX pour réaliser des opérations financières spéculatives avec son autre société de trading, Alameda Research.

"Je n'ai jamais essayé de commettre une fraude"

"Je n'ai jamais essayé de commettre une fraude", a-t-il assuré. Selon Sam Bankman-Fried, la chute de FTX serait due à un manque de prudence de sa part. Il estime avoir pris des positions "trop grosses" à l'époque et regrette d'avoir attendu le 6 novembre pour demander un tableau de bord précis des finances de la société, mais il nie avoir emprunté l'argent des clients de la plateforme FTX pour offrir de la liquidité à sa société d'analyse financière.

"Je n'ai pas essayé de mélanger les fonds" et d'utiliser de l'argent appartenant à des clients pour réaliser, à leur insu, des placements à risque, a-t-il insisté, tout en se disant "franchement surpris par l'importance de la position d'Alameda". Il a également évoqué "un manque de surveillance" de sa part et son "incapacité à nommer une personne pour être principalement en charge de cela".

Echec dans "la gestion des risques"

"Une grande partie de ce que nous avons fini par faire et sur lequel nous nous sommes concentrés était une distraction", qui nous a détournés d'un "sujet incroyablement important, sur lequel nous avons totalement échoué : les risques", a-t-il poursuivi. "C'était la gestion des risques, les risques liés aux placements des clients ou aux conflits d'intérêts", a ajouté Sam Bankman-Fried.

Pour rappel, FTX avait annoncé le 11 novembre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis et la démission de son directeur général, après une crise de liquidité qui a conduit les autorités financières à intervenir. La société cherchait depuis plusieurs jours à réunir des capitaux frais pour tenter de se relancer, mais ses difficultés n'avaient fait qu'amplifier le mouvement de retraits massifs des dépôts par ses clients, évalués à 6 milliards de dollars en seulement 72 heures.

Au lendemain de l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, la plateforme d'échange de cryptoactifs avait indiqué qu'elle déplaçait des fonds dans un stockage hors ligne après une série de "transactions non autorisées". L'effondrement de FTX fait l'objet d'un examen minutieux de la part des enquêteurs des Bahamas, qui cherchent à déterminer si une "faute criminelle" a été commise. Deux sources ont confié à l'agence 'Reuters' qu'au moins 1 milliard de dollars puisé dans les dépôts des clients de FTX a disparu et que Sam Bankman-Fried a transféré 10 milliards de dollars depuis des dépôts des clients de FTX vers Alameda Research.

