Cryptomonnaies : Warren Buffett "n'achètera jamais de bitcoin" !

"Si vous me dites que vous possédez tous les bitcoins du monde et vous me les proposez à 25 dollars, je ne les prendrai pas", a affirmé le milliardaire américain.

(Boursier.com) — Que pense Warren Buffett du bitcoin ? Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, qui s'est tenue samedi dernier, le milliardaire américain s'est exprimé sur la monnaie virtuelle la plus connue, affirmant que celle-ci "n'a aucune sorte de valeur réelle"...

"Est-ce qu'il [le bitcoin] vaudra plus ou moins qu'aujourd'hui, dans 5 ou 10 ans ? Je ne sais pas. Mais la seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il ne modifie rien, ne produit rien", a estimé le célèbre investisseur, cité par 'CNBC', ajoutant qu'"il y a de la magie et les gens ont attaché de la magie à beaucoup de choses".

"Si vous me dites : 'pour une participation de 1% de toutes les fermes des Etats-Unis, payez à notre groupe 25 milliards de dollars', je vous ferai un chèque cet après-midi. [...] Maintenant, si vous me dites que vous possédez tous les bitcoins du monde et vous me les proposez à 25 dollars, je ne les prendrai pas, car qu'est-ce que je pourrai en faire ?", a-t-il expliqué.

"Cela ne mène nulle part"

"Je devrais vous les revendre d'une façon ou d'une autre. Cela ne mène nulle part... Les appartements produiront des loyers et les fermes produiront de la nourriture", a poursuivi le fondateur du conglomérat Berkshire Hathaway.

Alors que le bitcoin est de plus en plus adoptée par les entreprises, les investisseurs et les particuliers, Warren Buffett souligne de son côté que "les actifs, pour avoir de la valeur, doivent livrer quelque chose à quelqu'un. [...] Et il n'y a qu'une seule monnaie qui est acceptée".

"Bitcoin et Warren Buffett n'ont pas besoin de l'un et l'autre"...

Ces propos n'ont pas manqué de faire réagir le fondateur et CEO de la plateforme Binance, Changpeng Zhao. "Bitcoin et Warren Buffett n'ont pas besoin de l'un et l'autre. Warren Buffett a suffisamment de billets et il est heureux... Bitcoin a suffisamment de soutien et de croissance", a-t-il tweeté.

Ce n'est pas la première fois que le milliardaire américain s'exprime sur les cryptomonnaies. En 2018, il avait déclaré que le bitcoin était "probablement de la mort-aux-rats" !

They don't other.👇 Warren has enough paper money and is happy.#Bitcoin has enough supporters and growing. https://t.co/fxoCMPfpfT — CZ 🔶 Binance (@cz_binance), via Twitter