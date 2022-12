Cryptomonnaies : un trio surprenant ?

Les cryptomonnaies les plus recherchées sur Google en 2022 selon DollarGeek...

(Boursier.com) — Les experts en finances personnelles de DollarGeek ont analysé les recherches Google concernant les cryptomonnaies afin de déterminer lesquelles ont été les plus recherchées sur la toile cette année aux États-Unis et dans le monde dans un contexte particulièrement délicat ces derniers mois sur les marchés...

Sans surprise, pour commencer, l'étude révèle que le Bitcoin a été la cryptomonnaie la plus recherchée sur Google en 2022, avec 4.570.000 requêtes en moyenne chaque mois en 2022 ! Il a été également le plus de recherché dans le monde parmi toutes les cryptomonnaies, avec pas moins de 28.410.000 hits chaque mois !

Premier en termes de capitalisation, le Bitcoin, malgré son parcours cahotique cette année, conserve plus que jamais son rôle de référence dans le petit monde des cryptos. Rappelons que le bitcoin a été la première cryptomonnaie à être lancée dans le grand bain en 2009...

Plus surprenant, le Shiba Inu arrive en deuxième position sur la liste... Aux États-Unis, la cryptomonnaie a comptabilisé 1.290.000 recherches par mois en moyenne en 2022 et 4.430.000 recherches mensuelles dans le monde. On sait très peu de choses sur le fondateur original de cette crypto qui l'a lancée en 2020, connu uniquement sous le nom de "Ryoshi".

Le Dogecoin arrive en troisième position, avec environ 729.000 recherches chaque mois aux États-Unis. Il bat cependant le Shiba Inu dans les recherches mondiales, avec une moyenne de 5.850.000 recherches dans le monde cette année... Le Dogecoin est considéré comme l'un des premiers exemples de "meme coin", créé sous la forme d'une "blague" fin 2013 et largement relayé par Elon Musk dans le cadre de ses tweets en 2021 et en début d'année 2022.

L'Ethereum occupe la quatrième place sur cette liste, comptabilisant en moyenne 611.000 recherches Google aux États-Unis par an en 2022 et 3.840.000 en moyenne dans le monde chaque mois. C'est également l'un des plus grands concurrents du Bitcoin sur le marché des cryptomonnaies, bien installé à la deuxième place en termes de capitalisation.

Avalanche sur la bonne pente ?

Pour compléter le "top 5", Avalanche a fait l'objet de 534.000 recherches par mois en 2022, ainsi que 861.000 recherches dans le monde. C'est une autre jeune cryptomonnaie, qui n'a été lancée qu'en septembre 2020...

Le reste du classement est composé du Litecoin, qui a enregistré en moyenne 269.000 recherches aux États-Unis sur l'année et 796.000 dans le monde, suivi de Cardano qui a reçu 247.000 recherches moyennes aux États-Unis par mois et 1.470.000 dans le monde. XRP prend la septième place avec 237.000 recherches aux États-Unis par mois et 1.300.000 dans le monde...

A la 9e place, Safemoon suit le mouvement avec 178.000 recherches mensuelles aux États-Unis et 1.030.000 dans le monde. Nexus complète le 'top 10' avec 175.000 recherches moyennes aux États-Unis chaque mois et 734.000 dans le monde...

Commentant ces résultats, DollarGeek a déclaré : "Le bitcoin reste la cryptomonnaie la plus populaire aux États-Unis et dans le monde, ayant été la première à être largement utilisée depuis sa sortie en 2009... Cependant, certaines alternatives, bien que nettement plus petites, gagnent en popularité, phénomène illustré par le grand nombre de recherches pour certaines des cryptomonnaies les plus récentes".

