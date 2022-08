Cryptomonnaies : Mastercard s'associe à Binance

Mastercard s'allie à la plateforme d'échanges de cryptomonnaies pour permettre le paiement en monnaies virtuelles dans plus de 90 millions de magasins.

(Boursier.com) — Mastercard fait un pas de plus dans la démocratisation des cryptomonnaies...Début août, le géant du paiement avait annoncé un partenariat avec la plateforme d'échanges de monnaies virtuelles Binance, avec le lancement d'une carte prépayée pour permettre de "faire le pont entre les cryptomonnaies et les achats quotidiens".

"Nous pouvons libérer tout le potentiel de la technologie blockchain lorsque nous la rendons plus facile d'accès et plus facile à utiliser", a expliqué le PDG de l'entreprise américaine, Michael Miebach, dans un message publié ce mercredi sur LinkedIn, estimant que l'une des façons d'y parvenir est "d'apporter la cryptomonnaie aux achats quotidiens".

"Pour que cela devienne une réalité, nous travaillons avec Binance pour permettre aux gens d'utiliser leurs cryptomonnaies pour effectuer des achats dans plus de 90 millions de magasins qui acceptent Mastercard", a-t-il poursuivi.

Lancement en Argentine

Il précise également que le lancement de ce projet se fera en Argentine, troisième économie d'Amérique latine, qui connaît actuellement l'un des plus forts taux d'inflation. La banque centrale argentine prévoit une inflation à 90,2 % sur l'ensemble de l'année 2022.

Cette carte prépayée, émise par Credencial Payments, permettra à tous les utilisateurs Binance résidant en Argentine "d'effectuer des achats et de payer des factures avec des cryptomonnaies, y compris Bitcoin et BNB [la cryptomonnaie de Binance]" dans des commerces Mastercard, "à la fois en magasin et en ligne", affirme le géant du paiement.

Les cryptomonnaies "converties en monnaie fiduciaire en temps réel"

Les utilisateurs pourront "profiter d'une transaction transparente dans laquelle leurs cryptomonnaies sont converties en monnaie fiduciaire en temps réel au point d'achat", tout en profitant notamment des retraits sans frais aux guichets automatiques, assure-t-il également.

"Nous pensons que la carte Binance est une étape importante pour encourager une utilisation plus large de la cryptomonnaie et une adoption mondiale, et elle est désormais disponible pour les utilisateurs argentins", s'est de son côté félicité Maximiliano Hinz, responsable de Binance en Amérique latine.