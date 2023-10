Cryptomonnaies : Ledger va réduire ses effectifs de 12%

"La situation macroéconomique actuelle limite notre capacité à générer des revenus", a estimé Pascal Gauthier, PDG de la start-up spécialisée dans la conception et la commercialisation de portefeuilles sécurisées pour les cryptomonnaies.

(Boursier.com) — Ledger taille dans ses équipes... Face à un marché baissier des cryptomonnaies (ou "bear market"), la start-up française, qui conçoit et commercialise des portefeuilles de cryptomonnaies physiques destinés aux particuliers et aux entreprises, a annoncé jeudi devoir réduire son personnel de 12%, sur un effectif total de 800 employés.

"Au cours de la dernière décennie, Ledger a bâti une plateforme hardware et software de renommée mondiale. Nous avons vendu plus de 6,5 millions de Nanos et avons permis à plus de 100 institutions financières de sécuriser leurs actifs numériques. Aujourd'hui, nous sécurisons plus de 20% des actifs digitaux dans le monde", a rappelé Pascal Gauthier, PDG de la société fondée en 2014, dans un article de blog.

Si Ledger a déjà vécu "de multiples marchés baissiers par le passé, et le marché que nous traversons actuellement est également exigeant" et "malgré tous nos efforts", il arrive "que nous soyons forcés de prendre des décisions non voulues, mais nécessaires", a-t-il estimé.

Un contexte "difficile

"La situation macroéconomique actuelle limite notre capacité à générer des revenus. En réponse à ce contexte difficile, nous sommes contraints de réduire nos effectifs à l'échelle globale. Cela signifie malheureusement que nous devons prendre la difficile décision de réduire les effectifs de Ledger de 12%", a ainsi expliqué Pascal Gauthier.

Le patron de la licorne tricolore a, par ailleurs, apporté des détails sur les prochaines initiatives du spécialiste français des solutions de stockage des cryptomonnaies, évoquant notamment le lancement "imminent" de son service Ledger Recover, suite à la controverse survenue il y a quelques mois.

Ledger Recover "essentiel pour la prochaine génération d'utilisateurs"

En mai dernier, Ledger avait, en effet, dévoilé Recover, un service optionnel offrant une toute nouvelle approche pour la récupération de la clé privée. Cette solution a toutefois déclenché l'émoi auprès de certains utilisateurs, qui se sont sentis trompés quant à la supposée inviolabilité de leurs appareils Ledger.

Le service d'abonnement Ledger Recover "permettra à des millions d'utilisateurs de sauvegarder de manière sécurisée leur Secret Recovery Phrase. Ce service est essentiel pour la prochaine génération d'utilisateurs qui rejoindront l'écosystème Ledger fondé sur le self-custody", a affirmé Pascal Gauthier, qui a également mentionné le retard du Ledger Stax, le nouveau portefeuille crypto, initialement prévu pour mars 2023.

Recevez notre alerte cryptomonnaies pour ne rien manquer de l'actualité du secteur.