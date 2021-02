Cryptomonnaies : Jack Dorsey et Jay-Z veulent faire du bitcoin la "devise d'Internet"

Le rappeur "Jay-Z et moi allons donner 500 bitcoins à nouvelle dotation nommée Btrust pour financer le développement du bitcoin, qui sera initialement concentré sur des équipes en Afrique et en Inde", a annoncé le fondateur de Twitter.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ce lundi, 500 bitcoins valaient environ 24 millions de dollars... C'est la somme qu'investiront le fondateur de Twitter Jack Dorsey et le rappeur américain Jay-Z dans une fondation pour financer le développement du bitcoin comme "devise d'Internet".

"Jay-Z et moi allons donner 500 bitcoins à une nouvelle dotation nommée 'Btrust' pour financer le développement du bitcoin, qui sera initialement concentrée sur des équipes en Afrique et en Inde", a annoncé vendredi dernier sur son compte Twitter Jack Dorsey, également patron de Square, une société de services de paiements.

"Il s'agira d'une fiducie sans droit de regard, qui ne recevra aucune directive de notre part. Nous avons besoin de trois membres pour le conseil d'administration pour commencer", a-t-il ajouté. Selon l'intitulé du formulaire de candidature, mis en ligne par le fondateur de Twitter, l'objectif de "Btrust" est "faire du bitcoin la devise d'internet".

Une technologie "qui n'est ni contrôlée ni influencée par une seule personne ou entité"

Partisan du bitcoin depuis plusieurs années, Jack Dorsey avait dernièrement livré une série de tweets, dans laquelle il évoquait son attachement à cette cryptomonnaie, souvent soupçonnée d'être utilisée pour des transactions illégales.

"La raison pour laquelle j'ai tant de passion pour le bitcoin s'explique en grande partie par le modèle qu'il démontre : une technologie Internet fondamentale qui n'est ni contrôlée ni influencée par une seule personne ou entité. C'est ce que veut être Internet, et avec le temps, il en sera de plus en plus", avait-t-il affirmé.

En octobre dernier, la société de paiement Square avait également annoncé avoir acheté 4.709 bitcoins pour sa trésorerie, pour une valeur d'environ 50 millions de dollars au moment de l'opération. De son côté, Jay-Z a participé au financement d'une start-up américaine spécialisée dans la blockchain, baptisée "Alchemy".

Tesla mise sur le bitcoin

Malgré sa mauvaise réputation, le bitcoin trouve de nouveaux soutiens. La semaine dernière, le fabricant américain de voitures électriques Tesla avait annoncé avoir investi l'équivalent d'1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie. Son PDG Elon Musk avait également précisé que les acquéreurs de ses voitures pourraient à l'avenir payer leur véhicule en partie en bitcoin.

Par ailleurs, après Visa et PayPal, l'émetteur de cartes bancaires Mastercard avait annoncé jeudi dernier qu'il prendrait en charge certaines cryptomonnaies directement sur son réseau d'ici la fin de l'année...