Cryptomonnaies : des milliers de portefeuilles Solana vidés

La blockchain Solana a confirmé une attaque massive de son système. Le montant total du vol serait de 8 millions de dollars...

(Boursier.com) — Alors qu'il fait partie des projets les plus prometteurs derrière les deux géants Bitcoin et Ethereum, l'écosystème Solana est dans la tourmente. Mercredi, la blockchain a été victime d'une attaque massive de son système. Cet incident a entraîné "la vidange d'environ 8.000 portefeuilles", a indiqué Solana Status, le compte Twitter de la plateforme qui permet de suivre l'état de la blockchain...

Plusieurs cabinets d'étude, qui ont comptabilisé les mouvements de l'adresse cryptée utilisée par le pirate, estiment que plus de 6 millions de dollars ont été dérobés. De son côté, le site 'TechCrunch' indique que le montant total du vol atteindrait désormais 8 millions de dollars.

Une faille dans le portefeuille en ligne Slope, associé à la blockchain, aurait été exploitée pour ce piratage d'ampleur. "Cela ne semble pas être un bug avec le code principal de Solana, mais dans les logiciels utilisés par plusieurs portefeuilles logiciels populaires parmi les utilisateurs du réseau", a précisé Solana Status.

Rapidité des transactions

"Nous menons activement des enquêtes et des audits internes, en collaboration avec les meilleurs groupes externes de sécurité et d'audit" et "nous travaillons avec des développeurs, des experts en sécurité et des protocoles de tout l'écosystème pour identifier et corriger" la faille, a assuré de son côté Slope dans un communiqué.

After developers, teams, auditors, created, imported, Slope applications. 1/2 — Solana Status (@SolanaStatus), via Twitter

Créée en 2018, la blockchain Solana, sur laquelle est émise le jeton SOL, s'apparente à un concurrent potentiel d'Ethereum et est connue pour la rapidité de ses transactions. Le Solana se présente également comme un actif de référence pour acheter et vendre des NFT (non fungible token, soit un jeton non fongible).

Piratage en février dernier

En terme de poids sur le marché des cryptomonnaies, Solana se classe au 9ème rang des monnaies virtuelles, à plus de 13 milliards de dollars de valorisation, d'après le site Cryptoslate. Le classement reste dominé par le protocole Bitcoin (446 milliards de dollars de valorisation).

Un premier piratage, impliquant Solana, avait déjà eu lieu en février dernier... La plateforme Wormhole, une infrastructure qui permet une communication entre deux blockchains (dans le cas présent, entre Ethereum et Solana) avait indiqué qu'un pirate était parvenu à exploiter une vulnérabilité pour voler des cryptomonnaies, à hauteur de 320 millions de dollars. Selon 'Bloomberg', cette somme avait finalement pu être récupérée après des négociations avec le hacker...