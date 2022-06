Cryptomonnaies : Binance répond aux accusations de blanchiment d'argent

Selon une enquête de 'Reuters', la plateforme d'échanges de cryptomonnaies aurait traité des transactions d'un montant d'au moins 2,35 milliards de dollars provenant de fraudes à l'investissement, de piratages et de ventes illégales de médicaments.

(Boursier.com) — Binance est dans la tourmente... Il y a quelques jours, une enquête accablante de 'Reuters' a révélé que la plus grande plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde a traité des transactions d'un montant d'au moins 2,35 milliards de dollars entre 2017 et 2021, provenant de fraudes à l'investissement, de piratages et de ventes illégales de médicaments.

L'agence de presse, qui a eu accès à des dossiers judiciaires et analysé des données détaillées sur des transactions de clients de Binance sur des sites "darknet", nomme plusieurs entités ayant prétendument blanchi de l'argent par le biais de la plateforme qui compte quelque 90 millions d'utilisateurs.

L'enquête cite notamment "un groupe de piratage nord-coréen connu sous le nom de Lazarus", soupçonné de financer le programme nucléaire de la Corée du Nord avec de l'argent volé. Après avoir détourné 5,4 millions à la bourse crypto Eterbase basée en Slovaquie, le groupe aurait blanchi une partie de cet argent via des comptes anonymes sur Binance.

"Ni notre secteur ni Binance ne sont parfaits"

'Reuters" évoque également des trafiquants de drogue russes et des groupes criminels organisés ciblant des retraités en Allemagne, en Autriche et en Espagne, qui auraient également fait transiter illégalement de l'argent par le biais du site d'échanges de cryptomonnaies.

En réaction à cette enquête, Binance s'est défendu de toute tentative de malversation, dans un article de blog intitulé "Le mythe du blanchiment d'argent crypto et la machine qui fait des heures supplémentaires pour vendre un faux récit".

"Ni notre secteur, ni Binance ne sont parfaits, mais nous avons connu une croissance fulgurante au cours des trois dernières années. La cryptomonnaie est une toute nouvelle innovation. Et tout comme de nombreux régulateurs et décideurs, nous sommes encore en train de réfléchir à ce que devrait être un cadre réglementaire approprié", a expliqué la plateforme.

0,15% des transactions effectuées avec des cryptomonnaies liées à des activités illicites

La société leader des plateformes d'échange de cryptomonnaies met également en avant un rapport de la société spécialisée Chainalysis, selon lequel 0,15% des transactions effectuées avec des cryptomonnaies en 2021 étaient liées à des activités illicites, un chiffre en baisse depuis 2019.

A titre de comparaison, "l'ONU estime qu'entre 2% et 5% de la monnaie fiduciaire, soit environ 800 milliards à 2.000 milliards de dollars, étaient associés à un certain type d'activité illicite", a-t-elle également souligné, avant d'ajouter : "la cryptomonnaie est très transparente, infiniment plus que l'économie monétaire traditionnelle, et cela est bien documenté".

L'enquête de 'Reuters' intervient au moment où Binance est dans le viseur de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le régulateur des marchés financiers américains a en effet ouvert une enquête sur le Binance Coin (BNB), visant à déterminer le statut légal du jeton au moment de sa mise en circulation.