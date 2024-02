Cryptomonnaie : "Je peux vivre avec" avec le bitcoin, affirme Donald Trump

Le candidat à la présidentielle américaine soutient désormais la cryptomonnaie, un revirement après avoir qualifié le bitcoin d'"arnaque" en 2021...

(Boursier.com) — Donald Trump ne s'oppose plus au bitcoin... Alors qu'il poursuit sa campagne pour tenter de représenter le Parti républicain lors de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, l'ancien président a pris tout le monde de court, en modérant son discours sur la cryptomonnaie la plus connue du marché, même s'il dit rester fidèle à sa préférence pour le dollar.

"J'aime le dollar, mais beaucoup de gens l'utilisent [le bitcoin] et franchement, ça a pris une vie propre", a-t-il estimé lors d'une interview vendredi dernier sur 'Fox News', alors que la présentatrice Laura Ingraham lui demandait si la prochaine étape était d'adopter Bitcoin, soulignant son caractère décentralisé et son indépendance vis-à-vis du contrôle gouvernemental de cet actif.

"Comme vous le savez, il faudra probablement mettre en place une réglementation, mais beaucoup de gens l'adoptent. Et de plus en plus, je vois des gens qui veulent payer en bitcoins, et vous voyez quelque chose d'intéressant, donc je peux vivre avec ça d'une manière ou d'une autre", a poursuivi le candidat républicain.

"Bitcoin, ça ressemble juste à une arnaque"

Depuis les remous sur le marché des cryptomonnaies en 2022, notamment la chute de l'ancien géant des cryptos FTX, les Etats-Unis envisagent, pour rappel, de réglementer le secteur. Une accélération devrait avoir lieu avec la nouvelle administration américaine dès novembre 2024.

Il s'agit d'un revirement de position pour Donald Trump concernant le bitcoin. En 2021, le 45ème président des Etats-Unis avait publiquement critiqué la reine des cryptomonnaies suite à l'annonce du Salvador d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale. "Bitcoin, ça ressemble juste à une arnaque", avait-il affirmé lors d'une interview accordée à 'Fox Business'.

Depuis, l'ancien locataire de la Maison Blanche semble avoir plongé dans l'univers des cryptomonnaies, notamment avec le lancement de plusieurs collections de NFT à son effigie. En décembre 2023, la société Arkham Intelligence a révélé que Donald Trump avait vendu 1.075 ethers pour 2,4 millions de dollars.