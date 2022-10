Crypto.com : le concurrent de Binance et Coinbase investit 150 millions d'euros en France

"Cet investissement fait suite à l'enregistrement de Crypto.com en tant que PSAN par l'AMF", indique la plateforme d'échange de cryptomonnaies singapourienne.

(Boursier.com) — Alors qu'elle vient d'obtenir son enregistrement PSAN en France auprès de l'AMF, la plateforme d'échange de cryptomonnaies singapourienne, Crypto.com, a annoncé ce mercredi un investissement à hauteur de 150 millions d'euros en France, afin de financer l'établissement de son siège régional pour l'Europe à Paris et des opérations qui en découleront.

"Cet investissement fait suite à l'enregistrement de Crypto.com en tant que prestataire de services d'actifs numériques (PSAN) par l'Autorité des marchés financiers (AMF) après l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en septembre", précise le concurrent de Binance et Coinbase.

"En plus d'établir son siège régional à Paris, l'investissement de Crypto.com contribuera à ancrer son engagement à long terme en France grâce à l'embauche de talents locaux pour stimuler les efforts de l'entreprise dans la région, en mettant l'accent sur la conformité, le développement commercial et le produit", poursuit la plateforme, créée en 2016.

50 millions d'utilisateurs dans le monde

"Nous sommes vraiment ravis de cimenter notre engagement envers la France et l'Europe avec l'établissement de notre siège régional à Paris", a affirmé Eric Anziani, directeur opérationnel de Crypto.com. "Notre approbation réglementaire a été la première étape importante de notre voyage en France, et nous sommes impatients de continuer à dialoguer avec les parties prenantes de tous les secteurs pour aider à faciliter la nouvelle économie numérique en France et offrir aux clients une expérience cryptographique de premier ordre", a-t-il ajouté.

Selon 'Les Echos', la société, qui compte aujourd'hui plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde, prévoit notamment d'investir 50 millions d'euros "directement dans des start-up françaises en phase d'amorçage et en 'série A' ; en equity mais aussi en tokens pour les projets reposant essentiellement sur des jetons".

Binance enregistré comme PSAN en mai

De son côté, la première plateforme au monde d'échange de cryptomonnaies, Binance, avait obtenu son enregistrement en tant que PSAN auprès de l'AMF en mai dernier, permettant ainsi à l'entreprise, qui a récemment été victime d'un piratage à 100 millions de dollars, d'offrir ses services en France en toute conformité.

"Une réglementation efficace est essentielle pour garantir l'adoption généralisée des cryptomonnaies", avait estimé son fondateur et PDG Changpeng Zhao. La réglementation PSAN constitue "le reflet d'une lutte stricte contre le blanchiment d'argent" et établit "des exigences d'adéquation et de conformité pour répondre aux normes élevées de la réglementation française", avait-il souligné...

Recevez notre alerte cryptomonnaies pour ne rien manquer de l'actualité du secteur.