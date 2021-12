Cinéma : Connaissez-vous le Klapcoin ?

Une cryptomonnaie de nouvelle génération...

(Boursier.com) — La Diversité du Cinéma Français (LA DCF) est une société indépendante privée destinée à soutenir les oeuvres audiovisuelles françaises en finançant leur développement grâce à une nouvelle cryptomonnaie : le KlapCoin. Sarah Lelouch, fondatrice de LA DCF, est partie du constat que le public, bien qu'acteur majeur du succès d'un film, ne participait pas à son processus de création...

La création d'un film débute par une étape essentielle mais souvent sous-évaluée financièrement et matériellement : la phase du développement. C'est en effet l'instant où se finalisent l'écriture du scénario, les négociations de droits d'auteurs, le casting et le devis de fabrication.

Les fondateurs de LA DCF souhaitent offrir les ressources financières nécessaires au développement de nouvelles oeuvres quels que soient leurs formats en privilégiant les nouveaux talents et en permettant au public de devenir acteur de l'économie réelle du cinéma français dans toute sa diversité.

LE KLAPCOIN, UNE CRYPTOMONNAIE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LE CINÉMA

LA DCF propose d'investir dans une nouvelle cryptomonnaie : le KlapCoin.

"Créée exclusivement pour le Cinéma, cette cryptomonnaie française nouvelle génération, et vertueuse au niveau environnemental, a pour objectif d'offrir des perspectives de profits attractifs et des droits additionnels exclusifs à ses investisseurs. Investir dans le KlapCoin, c'est à la fois générer du profit et bénéficier de droits uniques associés (places de cinéma, avant-premières, mention aux crédits du film...), tout en étant impliqué dans les futures oeuvres à développer validées par un comité d'experts. Enfin, investir dans une cryptomonnaie dédiée au Cinéma c'est devenir acteur du développement des oeuvres audiovisuelles de demain en investissant dans un catalogue de films et non pas dans un projet unique, ce qui est généralement le cas de l'approche par les NFT" explique la DCF.

UN COMITÉ D'EXPERTS RECONNUS

Un comité d'experts sélectionnera les oeuvres audiovisuelles, quels que soient leurs formats, thèmes ou genres, qui bénéficieront du soutien financier de LA DCF.

Ce comité est parrainé par Claude Lelouch, Président d'honneur de LA DCF, et sera composé de dix membres permanents, professionnels du cinéma (comédiens, producteurs, réalisateurs, agents artistiques...).

Le comité pourra également faire appel à des membres invités spécialisés. Ce comité d'experts entend garantir la qualité des oeuvres et des talents développés par LA DCF.

Les sept premiers membres destinés à siéger au sein du comité de sélection pour 2022 et qui viennent d'être annoncés par Sarah Lelouch sont : le fondateur d'Allo Ciné et de Molotov Jean-David Blanc, la romancière Valérie Perrin auteure de best-sellers, la comédienne Elsa Zilberstein, l'animateur producteur Fred Musa, la scénariste Marie-Pierre Huster, l'agent artistique Alexandra Schamis à la tête de AS Talents, le comédien Kev Adams, les trois autres membres seront annoncés d'ici l'ICO (Initial Coin Offering).

EXAION, UN PARTENAIRE VERTUEUX AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL ET SÉCURISÉ

Afin d'assurer une parfaite qualité et sécurité de l'ensemble des opérations technologiques de LA DCF, celle-ci collabore avec EXAION, une filiale française du groupe EDF, spécialisée dans la fourniture cloud de solutions blockchain et de calcul haute performance (HPC et Intelligence Artificielle).

Conscient de l'impact du secteur du numérique sur l'environnement, EXAION propose des infrastructures certifiées ISO 50001 et planifie ses périodes d'activités pour optimiser sa consommation d'énergie et réduire son empreinte carbone. Tous ses actifs sont basés en France et bénéficient du niveau d'exigence et de cybersécurité du groupe EDF.

C'est la technologie TEZOS, reconnue pour son respect de l'environnement, qui est retenue dans la cadre de cette opération. La vente privée qui a lieu en "avant-première" et qui est réservée à un parterre d'invités privilégiés débute le 17 décembre 2021 et collectera les fonds de ces premiers investisseurs jusqu'au 31 janvier 2022.

Enfin, au terme de la vente privée, à partir de février 2022, la cryptomonnaie dédiée au Cinéma, le KlapCoin, sera accessible à tous directement depuis le site www.klapcoin.fr et les plateformes d'exchange reconnues par l'Autorité des Marchés Financiers.

Sarah Lelouch, fondatrice de LA DCF s'est associée à des professionnels de la finance, Joël Girod, Sabine Tellier et Fabien Berger, afin de mener à bien ce projet...