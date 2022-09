Blockchain Ethereum : une mise à jour qui change tout ?

Un nouveau système devrait permettre de consommer 99,95% d'énergie en moins, selon la Fondation Ethereum...

(Boursier.com) — Vers un grand bouleversement pour les cryptomonnaies ? Alors que la consommation énergétique des cryptomonnaies suscite de vives critiques, la blockchain Ethereum va engager cette semaine un changement de son mode fonctionnement, visant à réduire son importante consommation d'énergie. Une décision qui, selon les partisans, pourrait élargir l'utilisation du jeton éther et soutenir son prix...

Ce changement s'opérera via une mise à jour d'ampleur, baptisée " The Merge" ("La Fusion" en français), qui devrait radicalement changer la manière dont les transactions sur la blockchain Ethereum se produisent et les éthers sont créés. L'ancien protocole basculera ainsi vers un nouveau, plus moderne et beaucoup moins énergivore, et l'émission d'ethers et la vérification des transactions réalisées dans cette cryptomonnaie seront nettement moins gourmandes en énergie.

Plus précisément, Ethereum passera d'un système de "preuve de travail" ("proof-of-work"), dans lequel des ordinateurs énergivores valident les transactions en résolvant des problèmes mathématiques complexes, à un protocole de "preuve d'enjeu", où les individus et les entreprises agiront en tant que validateurs, en utilisant leur éther comme garantie, dans le but de gagner de nouveaux jetons...

99,95% d'énergie en moins

Le nouveau système devrait permettre de consommer 99,95% d'énergie en moins, selon la Fondation Ethereum, un organisme qui fait office de porte-parole du réseau... Le moment exact de cette "fusion" n'est pas connu, mais Google et d'autres sites liés à la blockchain prévoient qu'elle aurait lieu cette semaine, et plus précisément d'ici jeudi. La Fondation Ethereum a de son côté annoncé qu'elle aurait lieu du 10 au 20 septembre, alors que l'événement a déjà été repoussé plusieurs fois auparavant.

"Il s'agit d'un développement très important dans le plan d'évolution global d'Ethereum", a affirmé James Malcolm, responsable de la stratégie FX chez UBS, cité par 'Reuters". Toutefois, il estime de son côté que cette bascule n'aura pas nécessairement d'impact sur le prix de l'éther, car la fusion est déjà intégrée.

Environ 1 million à 1,5 million de transactions par jour

Pour rappel, Ethereum avait été initialement pensé pour pouvoir servir de support à des lignes de code, tandis que la blockchain Bitcoin a, quant à elle, été conçue avant tout pour échanger des unités de valeur, les fameux bitcoins...

L'agence de presse 'Reuters', qui se base sur le site de données CoinGecko, rappelle que l'éther est la deuxième plus grande cryptomonnaie après le bitcoin, avec une capitalisation boursière d'environ 200 milliards de dollars. Environ 1 million à 1,5 million de transactions sont comptabilisées par jour sur la blockchain Ethereum, contre 200.000 à 300.000 pour le bitcoin...