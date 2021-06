Bitcoin : la moutarde monte au nez des spéculateurs

Bitcoin : la moutarde monte au nez des spéculateurs









Une enquête vient d'être ouverte par la section cybercriminalité du parquet de Paris à la suite de la disparition de plusieurs dizaines de millions d'euros gérés par une association près de Dijon

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte déjà très chahuté sur le marché des "cryptos" qui a vu le Bitcoin reperdre la moitié de sa valeur en l'espace de deux mois, en direction des 30.000$, une enquête vient d'être ouverte par la section cybercriminalité du parquet de Paris à la suite de la disparition de plusieurs dizaines de millions d'euros gérés par une association près de Dijon en Bourgogne.

Pas moins de 40 et 60 millions d'euros placés par l'association RR Crypto se seraient ainsi volatilisés. Les membres de cette association auraient en effet été prévenus le week-end dernier que leur portefeuille ouvert sur la plate-forme Binance avait été "réinitialisé", ont rapporté plusieurs sources de presse dont le journal "Le Bien Public"...

5.000 victimes ?

L'affaire semble plus complexe qu'il n'y paraît, la plateforme financière Binance ayant aussitôt démenti détenir un tel portefeuille : "Du fait que les enquêtes sont en cours, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus d'explications... Cependant, nous sommes en mesure de confirmer publiquement que RR Crypto ne détient aucun compte d'entreprise avec Binance", a expliqué la société basée à Hong Kong dans un communiqué envoyé à l'Agence France Presse. "Binance n'a pas de process pour réinitialiser les fonds enregistrés", a ajouté la plateforme qui pourrait contre-attaquer et envisager d'engager des poursuites judiciaires.

L'enquête pour "vol en bande organisée, atteintes à un système de traitement automatisé de données et blanchiment en bande organisée" a été confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, à l'Office central de répression de la grande délinquance financière et à la police judiciaire de Dijon. Selon les sources proches de l'enquête, près de 5.000 personnes seraient concernées par cette affaire...

Les Français tentés par l'aventure ?

Alors que le bitcoin était en plein essor il y a encore quelques semaines et se négociait autour de la barre symbolique des 60.000 dollars en avril, un sondage avait montré l'intérêt grandissant des Français pour les cryptomonnaies malgré le risque spéculatif d'un tel placement... Selon ce pointage réalisé par l'Ifop pour le compte de Cointribune, seulement 3% des personnes interrogées avaient déjà investi dans les "cryptos", mais 14% aimeraient le faire...

Par ailleurs, les 18-24 ans montraient plus d'intérêt que leurs aînés : 27% d'entre eux souhaitant investir dans le Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin ou autres monnaies virtuelles, contre 6% des plus de 65 ans et 11% des 50-64 ans...

Le Bitcoin, la cryptomonnaie la plus connue

L'image attribuée aux cryptomonnaies par les Français a d'ailleurs quelque peu évolué... Pour 51% des sondés, elles représentent un placement rentable, soit 9 points de plus qu'en 2019. Par contre, 75% des personnes interrogées n'y voient encore qu'un phénomène de mode (- 8 points de moins qu'en 2019) et 61% considèrent qu'elles sont un moyen de financement d'activités illégales (drogue, armes, terrorisme).

La cryptomonnaie la plus connue demeure le Bitcoin, puisque 83% des Français en ont déjà entendu parler, dont près de la moitié (40%) voit précisément de quoi il s'agit. Ce score est "très largement supérieur à celui observé pour des cryptomonnaies concurrentes comme l'Ethereum (11%) le Dogecoin (10%) ou autre XRP (7%) qui, elles, restent encore confidentielles", souligne l'enquête...

Le Bitcoin, "la monnaie qui sera la plus utilisée dans le futur" ?

"Jugé trop volatile et décentralisé, par certains", le Bitcoin suscite "autant la méfiance que la curiosité du grand public. Notamment par le fait que les plus grandes fortunes mondiales investissent sur ce marché, à l'image d'Elon Musk, homme le plus riche du monde et gérant du constructeur automobile Tesla, qui n'a pas hésité à investir 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie en bitcoin", rappelle l'étude...

L'intérêt pour les cryptomonnaies repose principalement sur l'idée de se faire de l'argent : 91% des acheteurs de cryptomonnaie l'ont fait pour "gagner de l'argent". Mais seuls 24% estiment que le Bitcoin est "en mesure de devenir la monnaie qui sera la plus utilisée dans le futur". Ce score est tout même supérieur à ceux du Yen (22%), du Yuan (19%) ou du Rouble (6%)...