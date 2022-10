Binance : plus de 100 millions de dollars dérobés sur la plateforme

Des pirates ont pris pour cible le pont inter-chaînes BSC Token Hub, pour extraire des jetons BNB, le token de Binance...

(Boursier.com) — Nouveau piratage dans le monde des cryptomonnaies... Dans la nuit du 6 au 7 octobre, Binance a subi une attaque de hackers, qui sont parvenus à dérober 100 millions de dollars d'actifs, obligeant la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies dans le monde en termes de volume à suspendre les échanges pendant quelques heures, a annoncé son fondateur et PDG Changpeng Zhao.

Le patron de Binance a expliqué que les pirates avaient pris pour cible le pont inter-chaînes (ou "bridge") BSC Token Hub, qui sert à transférer des jetons cryptographiques entre la BNB Beacon Chain et la BNB Smart Chain, afin d'extraire des jetons BNB, le token de Binance. Suite à l'attaque, la blockchain Binance Smart Chain (BSC), relié ainsi au pont, a été suspendue avant d'être rétablie quelques heures plus tard.

"En raison d'une activité irrégulière, nous suspendons temporairement le BSC [Binance Smart Chain, ndlr]. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et fournirons d'autres mises à jour ici. Merci pour votre patience et votre compréhension", a ainsi tweeté la plateforme vers minuit pour alerter ses utilisateurs.

"Le problème est désormais maîtrisé"

Auprès de ses 7 millions d'abonnés sur Twitter, Changpeng Zhao a assuré que "le problème est désormais maîtrisé". "Vos fonds sont en sécurité", a-t-il affirmé. Dans une publication sur le site Reddit, la plateforme, qui compte 120 millions d'utilisateurs dans le monde, a également précisé qu'environ 7 millions de dollars avaient déjà été gelés sur l'ensemble de la somme volée, avec l'aide de ses partenaires de sécurité.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance), via Twitter

Dans un article de blog, publié après le piratage, BNB Chain avait déclaré, de son côté, qu'un total de 2 millions de la cryptomonnaie BNB, d'une valeur d'environ 570 millions de dollars, avait été retirée par le pirate. Une partie des fonds ont été gelés, mais les hacker ont tout de même réussi à garder l'équivalent de 100 millions de dollars sur différentes blockchains.

Multiplication des attaques contre des points inter-chaînes

Les ponts inter-chaînes sont la cible de plus en plus d'attaques au cours des derniers mois. En mars dernier, des pirates avaient réussi à dérober environ 615 millions de dollars à Ronin Bridge, utilisé pour transférer de la cryptomonnaie dans et hors du jeu Axie Infinity, faisant ainsi de cette attaque l'un des plus grands braquages ??de cryptomonnaies jamais enregistrés.

En août, un rapport de la société d'analyse blockchain Chainalysis estimait qu'environ 2 milliards de dollars de cryptomonnaie avaient été volés dans 13 hacks de ponts inter-chaînes distincts, qui ont eu lieu principalement cette année.

Recevez notre alerte cryptomonnaies pour ne rien manquer de l'actualité du secteur.