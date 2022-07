Binance pilote la billetterie NFT avec la Lazio de Rome pour la saison 2022/23

La billetterie numérique marque la prochaine étape du partenariat entre la Lazio et la plateforme de jetons pour supporters de Binance...

(Boursier.com) — Binance a annoncé un pilote de sa nouvelle solution de billetterie NFT avec le club de la Lazio de Rome pour la saison 2022/23. Les fans de la Lazio utilisant Binance pourront profiter de la nouvelle saison avec des billets numériques qui leur donneront accès à des avantages exclusifs, des privilèges de fans et plus encore avec l'équipe de football italienne. La billetterie numérique marque la prochaine étape du partenariat entre la Lazio et la plateforme de jetons pour supporters de Binance.

La billetterie numérique de la Lazio marque une étape majeure dans le partenariat entre l'équipe de football et Binance, conduisant à des niveaux plus élevés d'engagement des fans construits sur des solutions basées sur la blockchain, tirant parti de Web3 et des nouvelles fonctionnalités utilitaires révolutionnaires de NFT. La billetterie NFT permettra non seulement aux fans d'accéder aux matchs, mais aussi de vivre des expériences uniques, de bénéficier de réductions et plus encore, en plus de vérifier l'authenticité et d'aider à prévenir l'utilisation abusive des billets. Binance vise à rendre la technologie blockchain accessible et facilement compréhensible pour chaque fan de la Lazio.

La technologie de billetterie NFT, développée par Binance, permet d'éviter des problèmes tels que la contrefaçon de billets, le scalping (reventes à des prix exorbitants), et rend les systèmes de billetterie plus fiables. Ces caractéristiques permettent d'éviter les désordres lors des grands événements sportifs causés par la contrefaçon et les reventes non autorisées...

Le projet pilote de billetterie NFT de la Lazio avec Binance offre aux supporters et aux utilisateurs la possibilité de découvrir un cas réel d'utilisation de cette nouvelle technologie Web3 et d'être récompensés par des avantages supplémentaires pour les supporters. Il s'agit d'une technologie innovante qui améliorera l'expérience dans les stades et au-delà, tant pour l'équipe que pour les supporters...

Les avantages des billets NFT de la Lazio sur Binance comprennent : un accès simplifié au Stadio Olimpico les jours de match, des réductions spéciales sur la boutique de la Lazio et sur les matchs de l'Europa League, des cadeaux de LAZIO Fan Token, et l'accès à une gamme de nouvelles expériences "money-can't-buy" organisées par la Lazio.

Marco Canigiani, directeur marketing de la Lazio de Rome, a commenté : La Lazio est fière de lancer la billetterie NFT pour tous nos matchs à domicile. Nos détenteurs de billets peuvent désormais réclamer leurs billets NFT gratuitement et utiliser leurs billets NFT numériques pour entrer au Stadio Olimpico. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec Binance pour offrir la meilleure valeur possible à tous nos supporters. C'est avec grand plaisir que nous récompensons tous les fans de la Lazio qui réclament leurs billets numériques NFT lors de l'achat de leurs billets de saison. Nos fans qui explorent cette nouvelle technologie bénéficieront de réductions pour les matchs d'Europa League et les achats de produits dérivés en ligne, ainsi que de récompenses supplémentaires et d'expériences uniques. Notre collaboration avec Binance nous permet de changer et d'influencer la façon dont les fans interagissent avec les différents produits proposés par notre club sportif. Nous pouvons nous attendre à ce que de nombreuses autres fonctionnalités soient lancées en utilisant la technologie blockchain tout au long du partenariat de la Lazio avec Binance''.

Zoe Wei, Binance Fan Token Lead, a ajouté : La billetterie NFT introduit une toute nouvelle couche de fonctionnalités utilitaires aux jetons non fongibles, et peut révolutionner le marché de la billetterie. La billetterie NFT activée par la blockchain a le potentiel de se ramifier au-delà du sport et de prendre ses racines dans les industries du divertissement plus larges. Les fans ont maintenant la possibilité de préserver leurs souvenirs des événements auxquels ils ont assisté en collectant numériquement les billets, et de profiter d'un engagement plus poussé avec leurs clubs au-delà de ces expériences. En les rendant ainsi plus significatives et durables pour les fans, ces expériences touchent des communautés numériques et mondiales plus fortes.

Les fans de la Lazio de Rome qui possèdent un compte Binance peuvent désormais réclamer leurs billets NFT de plusieurs façons : dans les boutiques officielles de la Lazio, via les médias sociaux et sur la plateforme Binance Fan Token. Suivez l'équipe Binance Fan Token sur Twitter et Instagram pour connaître les dernières nouvelles et mises à jour sur tout ce qui concerne l'engagement des fans de la Lazio et la billetterie NFT...