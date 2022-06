Aux Etats-Unis, 75% des commerçants prêts à accepter les cryptomonnaies d'ici deux ans

Selon une enquête publiée par Deloitte et Paypal, 48% des commerçants américains, qui souhaitent miser sur les cryptomonnaies, espèrent améliorer l'expérience client...

(Boursier.com) — Payer ses achats en cryptomonnaies relèvera-t-il de l'ordinaire ? Selon une enquête publiée mercredi par le cabinet d'études Deloitte, réalisée en collaboration avec le géant des paiements en ligne Paypal, 85% des commerçants américains s'attendent à ce que ce type de paiement soit omniprésent dans leur secteur d'activité d'ici cinq ans...

"La majorité des commerçants pensent que l'intérêt des clients augmentera au cours de la prochaine année, et près de 75% ont déclaré avoir l'intention d'accepter les paiements en stablecoins et cryptomonnaies d'ici les 24 prochains mois", souligne également l'étude menée auprès d'un échantillon de 2.000 cadres supérieurs travaillant dans des entreprises du commerce de détail, dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 500 millions de dollars.

A noter que le sondage a été réalisé entre le 3 et le 16 décembre 2021, une période où les cours des cryptomonnaies étaient encore élevés. Le marché traverse actuellement une période difficile, marquée notamment par le krach du stablecoin TerraUSD (UST). Cette étude révèle néanmoins une tendance...

Améliorer l'expérience client

"Cette enquête révèle que que les commerçants considèrent l'acceptation des cryptomonnaies - sous l'impulsion de l'acceptation et de la demande des consommateurs - comme essentielle pour stimuler les affaires, et ceux qui tardent à adopter courent le risque de prendre un retard considérable", a affirmé Zachary Aron, responsable des paiements bancaires et des marchés de capitaux chez Deloitte Consulting.

Selon l'enquête, les commerçants se disent prêts à accepter les cryptomonnaies pour plusieurs raisons : 48% des interrogés espèrent améliorer l'expérience client, 46% veulent augmenter leur clientèle, 40% souhaitent montrer que leur marque peut être à la pointe de la technologie.

De nombreux défis posés

Pour mettre en place ce moyen de paiement, des investissements devront être réalisés... "Sans surprise, les grandes entreprises sont plus susceptibles de faire des investissements importants pour l'adoption de ces devises", note l'étude, précisant que "plus de la moitié (54%) des grands détaillants (dont les revenus sont estimés à 500 millions de dollars et plus) ont investi plus de 1 million de dollars" pour construire une infrastructure adaptée à ce nouveau moyen de paiement, "tandis que seulement 6% des petits détaillants (dont les revenus sont inférieurs à 10 millions de dollars) l'ont fait".

Toutefois, les défis restent encore nombreux... Les sondés citent plusieurs "obstacles" à l'intégration du paiement en cryptomonnaies dans leur infrastructure financière classique : 43% évoquent la question de la sécurité des cryptomonnaies de leurs clients détenus sur des plateformes d'échanges, 37% l'évolution de la réglementation et 36% la volatilité du marché des cryptomonnaies...