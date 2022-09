Après un an d'utilisation du bitcoin, la désillusion pour le Salvador

Le portefeuille Chivo, dispositif permettant d'utiliser le bitcoin au Salvador, a été téléchargé 4 millions de fois pour une population de 6,6 millions de Salvadoriens...

(Boursier.com) — C 'était il y a un an : le Salvador était entré dans l'ère du bitcoin avec l'entrée en vigueur de la réforme donnant cours légal à la reine des cryptomonnaies, en dépit des fortes réticences au sein de la population et des critiques d'économistes et d'organismes financiers internationaux. Le 7 septembre 2021, le président Nayib Bukele, qui a pour intention de générer des emplois et de "permettre une inclusion financière à des milliers de personnes qui sont en dehors de l'économie légale", avait alors annoncé que l'état salvadorien avait acheté ses 200 premiers bitcoins.

Un an après, l'heure est au bilan pour le Salvador, devenu le premier pays au monde à autoriser le bitcoin comme monnaie légale, à côté du dollar américain. D'après les données officielles, relayées par 'Les Echos', 4 millions de personnes sur 6,6 millions d'habitants ont téléchargé le portefeuille Chivo, sur lequel s'appuie une grande partie de la stratégie du pays pour l'adoption du bitcoin. Or, le National Bureau of Economic Research (NBER) indique que seuls 20% l'utilisent encore.

Pour promouvoir l'utilisation de la cryptomonnaie, le président salvadorien avait promis qu'il offrirait l'équivalent de 30 dollars en bitcoin à chaque citoyenne et citoyen. Ainsi, ils étaient nombreux à vouloir juste percevoir cette offre à l'ouverture d'un compte. Par ailleurs, seuls 5% auraient réglé leurs impôts en bitcoins, et moins de 2% des transferts d'argent étrangers auraient été reçus en cryptomonnaie.

Le Salvador veut bâtir une "Bitcoin City"

En novembre 2021, Nayib Bukele avait annoncé une nouvelle étape, avec le projet de bâtir "Bitcoin City", une nouvelle ville alimentée grâce à l'énergie volcanique et aux cryptomonnaies, dotée d'une place centrale conçue pour ressembler à un symbole bitcoin vu du ciel, et incluant "des quartiers résidentiels, d'autres commerçants, des services, des musées, des lieux de loisirs, des aéroports, des ports, des trains".

Lors d'une récente visite dans la région, à l'ombre du volcan Conchagua, à l'est du pays d'Amérique centrale, 'Reuters' dit n'avoir trouvé "aucune machinerie lourde, aucun ouvrier du bâtiment ou aucune matière première" pouvant indiquer un quelconque progrès vers la construction de ce grand symbole en bitcoin. L'agence de presse explique que, pour beaucoup, le bitcoin est devenu "symbole de folie", alors que le cours de la cryptomonnaie s'est effondré.

Une expérience "trop risquée"

"Cette expérience a été très risquée, trop risquée pour un pays pauvre", a estimé Oscar Picardo, directeur de l'Institut des sciences, de la technologie et de l'innovation de l'université privée Francisco Gavidia. "On a vu que [le bitcoin] est un actif financier très spéculatif et très variable", a-t-il ajouté. Lorsque le Salvador, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, a adopté le bitcoin comme monnaie légale le 7 septembre 2021, la cryptomonnaie était proche de 47.000 dollars. Un an plus tard, il en valait moins de la moitié et se négociait ce vendredi autour des 20.700 dollars...

Sollicité par 'Reuters', le gouvernement Bukele a défendu le choix du pays d'avoir acheté 80 bitcoins au cours de 19.000 dollars, portant le panier du pays à un total de 2.381 bitcoins acquis au cours des 12 derniers mois, assurant qu'il s'agit d'un plan à long terme. Il affirme également que sa politique en matière de bitcoins a attiré les investissements, réduit les commissions bancaires à zéro, augmenté le tourisme et promu l'inclusion financière

Le Fonds monétaire international (FMI) avait, de son côté, demandé en janvier dernier au Salvador de renoncer au bitcoin comme monnaie officielle, estimant qu'"il existe des risques importants associés à l'utilisation de bitcoin sur la stabilité et l'intégrité financière, la protection des consommateurs, ainsi que les passifs fiscaux éventuels associés".