Après la chute de FTX, Goldman Sachs veut investir des millions de dollars dans les cryptomonnaies

(Boursier.com) — Goldman Sachs croit toujours en l'avenir des cryptomonnaies... Malgré la faillite retentissante de FTX, qui a fait chuter la valorisation des acteurs du secteur et fait fuir certains investisseurs, la première banque d'affaires américaine prévoit de dépenser des millions de dollars pour acheter ou investir dans des entreprises liées aux crytomonnaies.

La chute de FTX a mis en lumière la nécessité d'une plus grande transparence et de davantage de régulation dans l'industrie des cryptomonnaies, et les grands établissements comme Goldman Sachs y voient une opportunité de se développer dans le secteur, a expliqué à 'Reuters' son responsable des actifs digitaux, Mathew McDermott.

"Nous voyons des opportunités réellement intéressantes, à des prix beaucoup plus raisonnables", a-t-il poursuivi, précisant que Goldman Sachs a ouvert des processus de "due diligence" - qui prévoient un ensemble de vérifications avant une éventuelle acquisition - sur un certain nombre de sociétés des cryptomonnaies, sans fournir plus de détails. La banque a déjà investi dans 11 sociétés d'actifs numériques qui fournissent des services tels que la conformité, les données sur les cryptomonnaies et la gestion de la "blockchain".

"La technologie sous-jacente continue d'être performante"

Pour rappel, FTX, qui était considéré comme la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies il y a encore quelques semaines, s'est placé le mois dernier sous la protection de la loi américaine sur les faillites, après des retraits massifs de ses clients et l'échec d'une tentative de sauvetage par son concurrent Binance. Sa chute a déclenché une crise de confiance dans le secteur et des appels à une réglementation accrue.

"Cela a définitivement peser sur le sentiment de marché, il n'y a absolument aucun doute là-dessus", FTX étant "un acteur vedette dans de nombreuses parties de l'écosystème", a commenté le responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs. "Mais pour me répéter, la technologie sous-jacente continue d'être performante", a estimé Mathew McDermott, qui dirige une division de plus de 70 personnes, dont sept travaillent sur du négoce d'options et de dérivés de cryptomonnaies.

Les répercussions de l'effondrement de FTX ont gonflé les volumes de négoce de Goldman Sachs, a-t-il souligné, les investisseurs cherchant à traiter avec des contreparties réglementées et bien capitalisées. "Ce qui a augmenté, c'est le nombre d'institutions financières qui veulent faire du négoce avec nous", a-t-il détaillé. "Je soupçonne qu'un certain nombre d'entre elles travaillaient auparavant avec FTX, mais je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue", a-t-il ajouté.

Morgan Stanley et HSBC plus sceptiques

Goldman Sachs, qui voit également des opportunités de recrutement dans les cryptomonnaies et dans l'industrie de la technologie, qui connaissent actuellement une vague de licenciements, n'a jamais caché son intérêt. Au moment même de la chute de FTX, en novembre dernier, le dirigeant de la banque David Solomon indiqué sur 'CNBC' voir des opportunités dans la technologie sous-jacente aux cryptomonnaies à mesure que ses infrastructures se formalisent.

En revanche, les banques concurrentes de Goldman Sachs sont plus sceptiques sur les perspectives du secteur. "Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fin de mode ou d'une disparition, mais je ne peux pas attribuer [au secteur, ndlr] une valeur intrinsèque", avait confié le patron de Morgan Stanley, James Gorman, lors de l'événement Reuters NEXT du 1er décembre.

La semaine dernière lors d'une conférence bancaire à Londres, le dirigeant de HSBC Noel Quinn a, pour sa part, indiqué qu'il ne prévoyait pas de se développer dans le négoce de cryptomonnaies ou d'investir pour les clients de la banque de détail.

