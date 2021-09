AlphaOmega, première fondation française d'éducation à s'ouvrir aux dons en cryptomonnaies

Avec le soutien d'IOV...

(Boursier.com) — C 'est une révolution dans le secteur caritatif : la Fondation AlphaOmega, qui oeuvre en faveur de la réussite scolaire des jeunes issus de milieux modestes, s'ouvre aux dons en cryptomonnaies...

Une grande première en France permise par le soutien d'IOV, acteur majeur de la blockchain, qui fait un don d'1 million de tokens à la Fondation et met à disposition sa plateforme de dons en cryptomonnaies sur la blockchain. Une nouvelle approche de financement innovante pour contribuer au passage à l'échelle des grandes associations éducatives soutenues par la Fondation...

Pour la première fois en France, la blockchain au service de l'éducation

Si la technologie blockchain permet d'aborder de manière innovante un ensemble de transactions de manière sécurisée et certifiée (actifs numériques, authentification d'actes dématérialisés, traçabilité des produits, etc.), son application au champ du caritatif est encore très peu représentée en France...

En s'appuyant sur l'expertise d'IOV, acteur majeur de la blockchain en France, la Fondation AlphaOmega se positionne comme la première fondation d'éducation à permettre des dons en cryptomonnaies. Un partenariat impliquant un apport de 1 million de IOV Tokens par IOV et la mise à disposition pour la Fondation de leur plateforme "Starname" pour le recueil de dons avec un accès facilité.

Transactions plus lisibles

En effet, la plateforme "Starname" créée par IOV vise à rendre les transactions sur blockchain plus aisées et lisibles. Désormais, tout donateur souhaitant soutenir l'action des grandes associations éducatives accompagnées par la Fondation, pourra effectuer, via cette plateforme, sa donation en IOV tokens ou dans les principales crypto-monnaies du marché que sont le Bitcoin ou encore l'Ether.

Élisabeth Elkrief, Directrice Générale de la Fondation AlphaOmega : "Nous sommes perpétuellement à la recherche de solutions de financement innovantes pour nos associations. Lorsque nous avons rencontré la société IOV, nous avons été immédiatement séduits par leur volonté de montrer que la monnaie numérique et la blockchain peuvent tout à fait s'appliquer au champ du caritatif. Ce premier dons d'1 million de tokens et la création d'un compte sur la blockchain représentent un premier pas vers le développement d'une pratique qui bénéficiera aux associations."