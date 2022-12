TSMC serait en négociations avec des fournisseurs pour implanter sa première usine européenne à Dresde

(Boursier.com) — Le fabricant taïwanais de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) serait en négociations avancées avec des fournisseurs pour implanter sa première usine européenne dans la ville allemande de Dresde, selon des sources rapportées par le Financial Times. TSMC enverra une délégation en Allemagne début 2023 "pour discuter du niveau de soutien du gouvernement et de la capacité de la chaîne d'approvisionnement locale à répondre aux besoins", explique le journal.

Interrogé à ce sujet, TSMC dit n'exclure "aucune possibilité", tout en précisant qu'il n'y a pas à ce stade de 'projet concret' pour le moment.

Les autorités du Land de Saxe se sont de leur côté dit prêtes à accueillir les entreprises du secteur des semi-conducteurs "si elles en prennent la décision" : "La Saxe soutient ces entreprises pour renforcer davantage la Silicon Saxony", ont-elles dit. Si le groupe TSMC décide de concrétiser ce projet d'usine à Dresde, il devrait se concentrer sur les technologies de puces de 22 et 28 nanomètres.

Multiples tensions

TSMC, qui fournit des puces électroniques pour des clients tels qu'Apple, a été pour l'instant épargné par le ralentissement d'activité signalé dernièrement par les autres fabricants, notamment AMD et Micron Technology.

L'industrie des semi-conducteurs est en effet confrontée à une baisse de la demande, notamment liée à un déclin des marchés des ordinateurs et des téléphones portables en raison d'une réduction par les entreprises et les ménages de leur dépenses sur fond d'inflation galopante et de tensions multiples de la 'supply chain'.

Ajustement préventif

La société a cependant indiqué dernièrement prévoir une hausse de ses coûts l'année prochaine et a souligné avoir réduit préventivement ses dépenses d'investissement pour 2022 à environ 36 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, le groupe prévoit une hausse de 29% de son chiffre d'affaires, qui devrait se situer entre 19,9 et 20,7 milliards de dollars, contre 15,74 milliards de dollars un an plus tôt.

TSMC a déclaré que ses activités dans le domaine des centres de données et de l'automobile restaient "stables pour le moment", et que dans l'ensemble son activité serait plus résiliente que celle du reste de l'industrie...

Le bénéfice net du troisième trimestre, clos en septembre, est ressorti à 280,9 milliards de dollars taïwanais. Le chiffre d'affaires du trimestre a de son côté grimpé de 36% pour atteindre 20,23 milliards de dollars, alors que les estimations de TSMC le situaient entre 19,8 et 20,6 milliards de dollars.