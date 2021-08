TPG viserait Wall Street

(Boursier.com) — La société d'investissement américaine TPG travaille avec JPMorgan Chase & Co et Goldman Sachs sur un projet d'introduction en bourse. Selon les sources de 'Bloomberg', le groupe qui gère près de 100 milliards de dollars d'actifs, pourrait être valorisé environ 10 Mds$. TPG, qui n'a pas encore pris de décision définitive, pourrait opter pour une IPO classique ou une introduction par le biais d'une fusion avec une SPAC.

"Nous continuons à évaluer les alternatives stratégiques et n'avons rien à annoncer pour le moment", a déclaré à l'agence un porte-parole de TPG. Le groupe a été fondé sous le nom de Texas Pacific Group en 1992 par Jim Coulter et David Bonderman. La volonté de la société de prendre des paris massifs sur des entreprises mal aimées ou risquées a souvent porté ses fruits.

Elle a par exemple été l'un des premiers investisseurs dans Uber Technologies et Airbnb. La firme basée à Fort Worth et à San Francisco investit également dans le private-equity, l'immobilier et les fonds spéculatifs.