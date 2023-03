TBD lance les améliorations du réseau bitcoin lightning

(Boursier.com) — TBD , qui fait partie de Block dirigé par Jack Dorsey, a lancé un nouveau projet appelé c= (c equals) visant à améliorer les services et les outils du réseau bitcoin lightning... Les mises à niveau visent à améliorer la portée du réseau lightning avec des mises à niveau des services de liquidité et de routage. "Le réseau bitcoin lightning a été créé comme une solution de niveau 2 de la blockchain bitcoin afin d'améliorer la facilité d'utilisation du bitcoin en tant que réseau de paiement et d'autres fonctionnalités" rappelle Simon Peters, analyste de marchés chez eToro. "Alors que des réseaux tels que Ethereum disposent d'équipes de développeurs travaillant de manière coordonnée, le bitcoin est totalement décentralisé dans le sens où il n'a pas de créateur ou de groupe clairement définis derrière lui".

"Mais des développeurs tels que Dorsey ont un intérêt majeur à améliorer le cas d'utilisation et la fonctionnalité du jeton, d'où les ajouts de la deuxième couche... Le bitcoin et l'Ethereum commencent vraiment à se rapprocher en termes d'écosystèmes financiers numériques complets. Bien que les travaux soient toujours en cours, nous pourrions ainsi assister à des changements d'attitude concernant les raisons de l'adoption des cryto-actifs, à mesure que les fonctionnalités et la facilité d'utilisation s'améliorent pour les deux monnaies virtuelles" estime Simon Peters.