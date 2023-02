Stellantis : la rémunération de Carlos Tavares en question

(Boursier.com) — Le montant de la rémunération de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, a baissé de 14% en 2022, à 14,9 millions d'euros, contre 17,4 millions d'euros en 2021, vient d'annoncer le groupe automobile. Carlos Tavares ne s'est pas vu attribuer de prime exceptionnelle en 2022, précise la direction du groupe né en 2021 de la fusion entre PSA et FCA. Stellantis a publié des résultats meilleurs qu'attendu par le marché sur l'exercice écoulé, grâce aux économies réalisées après la fusion entre PSA et FCA et aux hausses de prix qui ont permis de compenser les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement et d'inflation...

Le montant du salaire de Carlos Tavares avait provoqué la polémique l'an dernier dans la classe politique française, chez certains syndicats et jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui avait émis un avis défavorable... Malgré le fait que l'avis des actionnaires n'est que consultatif, Stellantis avait apporté des explications comptables dans son rapport sur la rémunération : "La société a pris note du retour du vote consultatif sur le rapport concernant la rémunération qui était favorable à 47,9% et défavorable à 52,1%. Le montant de 66 ME versé à Carlos Tavares inclut notamment 32 ME d'actions gratuites et 25 ME de rémunération de long terme".

Réactions en chaîne

Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT, troisième syndicat de PSA, avait évoqué à l'époque "une rémunération "indécente et révoltante", tout en reconnaissant qu'en dépit des difficultés qui avaient émaillé l'année 2021, marquée notamment par une pénurie de semi-conducteurs et les répercussions de la pandémie de COVID-19, le groupe avait enregistré "de solides résultats".

Au sein de la classe politique, Marine Le Pen avait qualifié de "choquant" le montant de cette rémunération, tout en pesant ses mots : "C'est choquant, mais moins choquant que pour d'autres", avait expliqué M. Le Pen en soulignant que "pour une fois", cette rémunération était associée à "de bons résultats"...

Gabriel Attal avait estimé pour sa part que "Stellantis est une entreprise privée et c'est à la fin les actionnaires qui décident et qui votent". Phitrust avaient souligné toutefois que les pouvoirs publics avaient une responsabilité dans le dossier étant donné que l'Etat français est le troisième actionnaire de Stellantis, notamment via Bpifrance qui détient 6,15% du capital.

Les salariés récompensés !

Cette année, Stellantis n'a pas oublié de remercier financièrement ses salariés après une année très réussie pour le groupe. Le constructeur qui a dévoilé a semaine dernière des résultats annuels records, a annoncé qu'il allait distribuer un montant record de 2 milliards d'euros cette année "en reconnaissance de la performance des employés du monde entier, pour les résultats financiers et les réalisations 2022, tant au niveau mondial que local"..."L'entreprise a obtenu des résultats exemplaires en 2022, une année qui a mis au défi l'industrie automobile mondiale avec notamment des contraintes continues sur la chaîne d'approvisionnement. Cette année a également marqué le lancement du plan stratégique 'Dare Forward 2030', pour transformer l'entreprise en une'Tech Company' de mobilité durable. Avec le pilier "Engagement" dédié aux collaborateurs, aux clients et à l'environnement, ce plan vise à faire de Stellantis une entreprise de premier rang pour offrir une liberté de mouvement d'avant-garde", a souligné le groupe.

"Grâce aux résultats record de Stellantis en 2022, nous allons redistribuer plus de 2 milliards d'euros aux salariés à travers le monde via les dispositifs de rémunération variable, individuelle et collective", a déclaré Carlos Tavares. "C'est 200 millions de plus que l'an dernier et c'est une juste reconnaissance de la contribution de tous les collaborateurs de l'entreprise pour faire gagner Stellantis dans un contexte économique très exigeant. Lorsque l'entreprise se porte bien, tous les employés en bénéficient - c'est l'essence même de notre culture de rémunération à la performance" .