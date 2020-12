S&P DJI lancera des indices pour les cryptomonnaies dès l'an prochain

(Boursier.com) — Une reconnaissance de plus pour les cryptomonnaies et leurs adeptes. S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) lancera en 2021 des indices dédiés aux monnaies virtuelles... Ces indices s'appuieront sur les données de plus de 550 jetons les plus échangés compilées par Lukka, un spécialiste des monnaies virtuelles installé à New York, ont indiqué les deux groupes.

Les deux groupes estiment qu'avec des données de cours plus fiables, l'accès des investisseurs à cette nouvelle classe d'actifs sera davantage simplifié et les risques réduits alors que le marché est volatil et spéculatif.

"Depuis plus d'un siècle, S&P Dow Jones Indices a été un pionnier dans la création d'indices innovants et pertinents et de références qui reflètent la croissance et l'évolution continues du marché mondial", déclare Peter Roffman, responsable mondial de l'innovation et de la stratégie chez S&P Dow Jones Indices. "Les actifs numériques comme les crypto-monnaies étant devenus une classe d'actifs au développement rapide, le moment est venu de proposer des indicateurs indépendants, fiables et conviviaux. Nous sommes ravis de travailler avec Lukka, qui a été à l'avant-garde des services de données sur les actifs numériques, pour promouvoir plus de transparence dans ce secteur naissant".