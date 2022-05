Saudi Aramco travaille sur une éventuelle IPO de son activité de trading

(Boursier.com) — Nouvelle très grosse IPO en vue dans le Golfe. Saudi Aramco envisagerait d'introduire en bourse sa branche de trading dans un contexte de flambée des prix du pétrole. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', le colosse pétrolier contrôlé par Ryad travaille avec des banques telles que Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley sur une potentielle IPO d'Aramco Trading, dont la valorisation pourrait dépasser les 30 milliards de dollars.

Aramco, qui est récemment redevenue l'entreprise la plus valorisée au monde (au détriment d'Apple), pourrait vendre une participation de 30% de la société. De quoi en faire l'une des plus grosses IPO de l'année. Les discussions sont toujours en cours et il n'y a aucune certitude sur le fait que l'opération aura bien lieu. La taille et le calendrier de l'offre pourraient encore changer.

Créé en 2011, Aramco Trading négocie tout type d'énergie, du pétrole brut au GNL, selon son site Web. Comme le rappelle l'agence, toutes les compagnies pétrolières nationales de la plus grande région productrice de brut au monde se sont développées dans ce type d'activité afin de tirer davantage de revenus de chaque baril produit et de se diversifier à partir de la simple exportation de la matière première.

Aramco, qui a publié dimanche son bénéfice le plus élevé depuis son IPO record, a déjà introduit sur le marché ses filiales Saudi Basic Industries et Rabigh Refining & Petrochemica.