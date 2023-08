Samsonite International : une valise vers Wall Street ?

(Boursier.com) — Samsonite International viserait Wall Street. Déjà coté à Hong Kong, le fabricant américain de bagages chercherait à attirer davantage d'investisseurs nationaux en s'introduisant à New York, croit savoir 'Bloomberg' en citant des personnes proches du dossier. Les considérations en sont à un stade précoce et la société pourrait choisir de ne pas aller plus loin, précisent les sources.

Samsonite, basée au Luxembourg et dans le Massachusetts aux États-Unis, a levé environ 10 milliards de dollars de Hong Kong (1,3 milliard de dollars) lors de son introduction en bourse en Asie en 2011. Elle pèse aujourd'hui environ 4,5 milliards de dollars après que son action eut repris près de 20% en 2023. L'actionnariat actuel de la firme centenaire est plutôt fragmenté, aucun investisseur individuel ne détenant plus de 10% du capital.

Dans une réponse écrite à la requête de 'Bloomberg News', Samsonite a tenté de couper court aux rumeurs en indiquant qu'elle n'envisageait actuellement pas de poursuivre une cotation secondaire. La société a ajouté qu'elle examine régulièrement les opportunités qui sont dans le meilleur intérêt des actionnaires et de l'entreprise. Mais comme souvent, il n'y a pas de fumée sans feu.