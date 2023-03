Pétrole : la correction se poursuit, le brent tombe au plus bas depuis la fin 2021 !

(Boursier.com) — Les remous bancaires entraînent depuis quelques jours d'importants arbitrages sur les marchés. Le pétrole n'y échappe pas avec une chute de 5% du baril de brent ce mercredi, de retour sous les 74$, soit un point bas depuis décembre 2021 ! Après avoir coupé sa production de 2 millions de barils par jour en octobre pour soutenir les cours, l'Opep + a décidé le mois dernier de laisser ses quotas de production inchangés... "Face à la perspective de la réouverture de la Chine et d'un accroissement de la demande, l'organisation reste prudente et attend également de voir les effets de l'embargo européen sur les produits raffinés russes sur le marché" avait commenté Portzamparc qui soulignait qu'en laissant sa production inchangée, malgré la perspective de l'accroissement de la demande chinoise, l'Opep tentait de continuer de soutenir les prix du pétrole".

Demande en berne

Les cours pétroliers restent donc dans le rouge vif ce mercredi sur fond des réserves d'or noir aux Etats-Unis qui demeurent volumineux : Les stocks commerciaux de pétrole brut ont d'ailleurs poursuivi leur hausse la semaine dernière outre-Atlantique selon des chiffres de l'Agence américaine d'informations sur l'énergie, soit une dixième progression en l'espace de onze semaines. Sur la semaine achevée le 10 mars, les réserves commerciales ont augmenté de 1,6 million de barils. Les craintes de récession économiques apparaissent désormais renforcées par la purge bancaire venue des Etats-Unis après la défaillance de plusieurs banques régionales dont la Silicon Valley Bank.

La demande de produits raffinés est ainsi ressortie à un faible niveau sur la semaine écoulée, le gazole s'inscrivant en repli de 12% par rapport à l'an dernier et le propane en berne de 24%...

En Bourse de Paris, tout le secteur décroche de manière spectaculaire, emmené par les valeurs parapétrolières, dont Vallourec et CGG qui reculent de 11 à 12%. TechnipEnergies et TotalEnergies corrigent de plus de 5%...