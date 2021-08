PAI Partners pourrait introduire Refresco à Wall Street

(Boursier.com) — PAI Partners envisage diverses options pour Refresco, y compris une éventuelle introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise d'embouteillage à environ 6 milliards de dollars. La société d'investissement française eu des discussions préliminaires avec des conseillers potentiels alors qu'elle étudie la possibilité d'une cotation de la firme néerlandaise aux États-Unis, croient savoir des personnes connaissant bien le dossier, citées par 'Bloomberg'. Les préparatifs officiels pourraient débuter dans les prochains mois, ont-elles ajouté.

Refresco, dont le siège est à Rotterdam, est le plus grand embouteilleur indépendant opérant en Europe et en Amérique du Nord, selon son site Web. Il aide les marques à produire toutes sortes de produits, des thés et cafés prêts à boire aux jus de fruits, en passant par les boissons énergétiques et la bière.

La société s'est lancée dans une série d'acquisitions récemment, avec le rachat de la firme allemande d'eau minérale Hansa-Heemann en juillet et de trois des installations de production de Coca-Cola aux États-Unis en août, détaille Bloomberg. Refresco pourrait également susciter l'intérêt de SPAC ou d'autres sociétés de capital-investissement, selon les sources de l'agence.

PAI, qui a racheté Refresco en 2018, valorisé alors 3,4 milliards d'euros, est un investisseur expérimenté dans l'espace alimentaire et des boissons. Il y a quelques jours, le fonds a annoncé la reprise des marques de jus de PepsiCo en Amérique du Nord, y compris Tropicana et Naked, pour environ 3,3 milliards de dollars.