McKinsey : des suppressions d'emplois et des magnolias

(Boursier.com) — Le géant du conseil McKinsey & Co prévoit de supprimer quelque 2.000 emplois, soit l'un des plus importants plans de licenciements jamais annoncé par le groupe d'audit, rapporte Bloomberg. La réorganisation prévue devrait se concentrer sur le personnel qui n'a pas de contact direct avec les clients de l'entreprise. "Nous repensons la façon dont nos équipes non opérationnelles fonctionnent pour la première fois depuis plus de 10 ans", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué envoyé à Reuters.

Bloomberg précise que les licenciements font partie du projet "Magnolia", dont la société de conseil espère qu'il contribuera au maintien de la performance du groupe. L'agence ajoute que McKinsey cherche à repenser la façon dont il organise ses équipes support...

Des coupes chez KPMG affecteront près de 700 personnes

La semaine dernière, le Financial Times avait rapporté que KPMG allait supprimer de son côté 2% de ses effectifs aux États-Unis, une décision qui en faisait le premier des quatre plus grands cabinets comptables au monde (EY, Deloitte, KPMG et PricewaterhouseCoopers) à supprimer des emplois dans le pays.

Plusieurs grandes sociétés financières ont supprimé des postes au cours des derniers mois, notamment les banques de Wall Street, les gestionnaires d'actifs et certaines fintechs dans un environnement macroéconomique devenu plus incertain sur fond de remontée des taux en 2022.

"Notre activité et nos perspectives restent solides... Cependant, nous avons connu une incertitude prolongée affectant certains pans de nos activités de conseil qui avaient rencontré une forte croissance ces dernières années", a déclaré un porte-parole de KPMG.